POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023: Polis atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POLNET tayin sorgulama ekranı

Polis tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Birçok kişi internette POLNET tayin sorgulama ile polis atama sonuçları ekranını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın getirildi. Bu gelişme sonrası işlemler hızlandı. Polis atama sonuçları için açıklama bekleniyor.

POLİS ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis atama sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta duyurulmuştu.

Öte yandan tayinler genellikle senenin Mayıs ve Haziran aylarında yapılıyor. Bu kapsamda polis tayinlerinin Haziran ayı içerisinde duyurulacağı düşünülüyor.

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna kısma mesaj üzerinden gönderilecek.

Öte yandan sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

POLİS TAYİN SONUCU SORGULAMA EKRANI (POLNET)

