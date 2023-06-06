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POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023: Polis atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POLNET tayin sorgulama ekranı

06.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis tayin sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Belirli dönemlerde gerçekleştirilen EGM polis tayinleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Polis tayin sonuçları POLNET tayin sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Peki, polis atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023: Polis atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POLNET tayin sorgulama ekranı

Polis tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Birçok kişi internette POLNET tayin sorgulama ile polis atama sonuçları ekranını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın getirildi. Bu gelişme sonrası işlemler hızlandı. Polis atama sonuçları için açıklama bekleniyor.

POLİS ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis atama sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta duyurulmuştu.

Öte yandan tayinler genellikle senenin Mayıs ve Haziran aylarında yapılıyor. Bu kapsamda polis tayinlerinin Haziran ayı içerisinde duyurulacağı düşünülüyor.

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna kısma mesaj üzerinden gönderilecek.

Öte yandan sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

POLİS TAYİN SONUCU SORGULAMA EKRANI (POLNET)

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