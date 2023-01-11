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Polislerin sınav görevlendirme ücreti ne kadar oldu, kaç TL? 2023 polis sınav görevi ücreti sisteminde değişiklik!

11.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polislerin sınav görevlendirme ücreti değişti. Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlarda görev yapacak polis memurlarının ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. Peki, Polislerin sınav görevlendirme ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Polis sınav görevlendirme ücreti sistemi nasıl oldu?

Polislerin sınav görevlendirme ücreti ne kadar oldu, kaç TL? 2023 polis sınav görevi ücreti sisteminde değişiklik!

Polisler ve ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılında yapılacak olan sınavlarda görev almak isteyen binlerce kamu personeli verilen ücrete ilişkin arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Polislerin sınav görevlendirme ücretinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Polislerin sınav görevlendirme ücreti ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLİSLERİN SINAV GÖREVLENDİRME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Polis sınav görev ücreti sistemi değişti.

Polis memurları yapılan değişikliğe göre; artık görev başına değil oturum başına ücret alacak.

Konuya ilişkin ayrıntılar Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden açıklandı.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA

Türk Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen Polislerimiz, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak. Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer’e ve emeği geçenlere şükranlarımızla..."

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