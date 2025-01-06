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Polonez işçilerinin 6 aylık eylemi sona erdi: İmzaların atıldı, taraflar uzlaştı! "İstediklerimizin hepsini elde edemedik"

06.01.2025 14:37
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Polonez Sucuk Fabrikası'nda çalışan 146 işçi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. İşçilerin 6 aydır süren eylemi uzlaşmayla sonuçlandı. İşçi ve işveren temsilcileri bakanlık koordinesinde masaya oturup anlaşma imzaladı. İşçi tarafının temsilcisi Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, "İstediklerimizin hepsini elde edebilmemiz mümkün olmadı. Uzlaşma da biraz böyle bir şey" dedi.

Polonez işçilerinin 6 aylık eylemi sona erdi: İmzaların atıldı, taraflar uzlaştı! "İstediklerimizin hepsini elde edemedik"

Polonez fabrikası işçilerinin eylemi sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi, işçi ve işveren tarafı uzlaştı. Bakanlıkta düzenenen imza töreninde konuşan Bakan Işıkhan "İşçilerimiz ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini kamuoyuyla paylaşmak istedik” dedi. İşçi ve işveren temsilcileri de varılan anlaşma sonucu önemli mesajlar verdi.

İŞTEN ÇIKARILINCA 6 AY EYLEM YAPTILAR

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle Polonez Sucuk Fabrikası'nda işten çıkarılan 146 işçi yaklaşık 170 gün çeşitli eylemlerle duruma itiraz etti. Sürece müdahil olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem işçi hem işveren taraflarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Yapılan görüşmelerde bakanlık koordinesinde mutabakata varıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde TÜRK-İş Konfederasyonu'na bağlı Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ve Polonez İşletmesi Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ortak anlaşma imzaladı.

“HEM İŞÇİ TARAFI HEM İŞVEREN TARAFIYLA DEFALARCA MASAYA OTURDUK”

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Polonez işletmesinde yaşanan eylemlerle ilgili olarak önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını ifade etti. Işıkhan, hak arama mücadelesinde olumlu bir duruş sergilediklerini ifade ettiği işçilere ve şirket yönetimine teşekkür ederek, “Yaklaşık 6 aydır devam eden bu eylemler boyunca bakanlık olarak sürecin başından itibaren hem işçi tarafı hem de işveren tarafı ile defalarca masaya oturduk. Ben bizzat dahil olmak üzere bakan yardımcımız, genel müdürümüz ve ilgili bürokratlarımız, defalarca işçi ve işveren tarafı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve temaslarımızı hiç koparmadık” açıklamasında bulundu.

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“BAZI SİYASİ ÇEVRELER MEVZUYU SİYASİ RANT MALZEMESİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞTI”

Bakan Işıkhan, süreç boyunca olaya çözüm odaklı yaklaştıklarını dile getirerek, “Biz çözüm odaklı yaklaşırken değerli arkadaşlarım bazı siyasi çevreler maalesef bu mevzuyu istismar ederek siyasi bir rant malzemesi haline getirmeye çalışmışlardır. Biz her zaman çözümden yana olduğumuzu göstererek, bu siyasi şova müsaade etmeyerek konuyu titizlikle ele aldık ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik” ifadelerini kullandı.

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“İŞÇİ VE İŞVERENLE KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI”

Yapılan müzakereler sonucunda işçi ve işveren taraflarının ortak noktada buluştuğunu dile getiren Işıkhan, “Bugün geldiğimiz noktada işçilerimizle ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlandığının müjdesini kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bu anlaşma özellikle işçilerimizin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulmuştur. Şunu ifade etmek isterim ki değerli arkadaşlarım, işçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve borçla geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır. Bizler Türkiye'nin çalışanlarıyla, üreticileriyle, işverenleriyle büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin temelinde birlik, beraberlik ve dayanışma vardır” diye konuştu.

Bakan Işıkhan, emeğin ve işin huzur ve uyum içerisinde devam etmesi için bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye yüzyılına yakışır bir sosyal diyalog örneği sergileyerek bütün paydaşlarla çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

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“İSTEDİKLERİMİZİN HEPSİNİ ELDE EDEMEDİK, UZLAŞMA BİRAZ BÖYLE BİR ŞEY”

Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda işverenliğimize bir araya geldik. Diyalogla karşılıklı taraflar bir araya gelince de sonuç almanın ne kadar mümkün olabileceğini ortaya koyan bir durumla karşı karşıya kaldık. Bunun oluşturulması çok önemliydi. Elbette sendika olarak çalışanları temsilen bir şey daha söylemek istiyorum. İstediklerimizin hepsini elde edebilmemiz mümkün olmadı. Uzlaşma da biraz böyle bir şey; tarafların karşılıklı asgari müşterilerde el sıkışabileceği noktayı bulabiliyor olması” şeklinde konuştu.

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“ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ”

İşveren temsilci Polonez İşletmesi Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ise “Çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu bizim için de çok önemli. Onun için umarım ki bu uzlaşı hepimiz için hayırlı olmuştur. Herkese gösterdiği anlayış, verdiği destek, verdiği emek için teşekkür ediyorum. Mehmet Koçak beye de ayrıca teşekkür ediyorum bu süreçte katkılarından dolayı. Kendisi sürecin ilerlemesinde hepimize yardımcı oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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Toplantı, işçi ve işveren taraflarının ortak anlaşmayı imzalamasıyla sona erdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İşçi eylem işveren
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