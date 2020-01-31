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Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Polonya, 32 adet F-35A tipi beşinci nesil savaş uçağı için 4,6 milyar dolar değerindeki anlaşmaya imza attı.

Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Polonya, 32 adet F-35A tipi beşinci nesil savaş uçağı için 4,6 milyar dolar değerindeki anlaşmaya imza attı. İlk teslimatı 2024 yılında gerçekleşmesi planlanan uçakların, pilotların 2 yıllık eğitimlerinin ardından 2026’dan itibaren Polonya ordusunda hizmet vermesi öngörülüyor. Teslimatın 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
Polonya, düzenlenen imza töreniyle 32 adet F-35A tipi savaş uçağı ve ekipmanlarının alımına son noktayı koydu. Deblin kentinde düzenlenen törene Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher ile Polonya ve Amerikalı askeri yetkililer katıldı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda burada yaptığı konuşmada bugünün Polonya Hava Kuvvetleri, Polonyalı pilotlar ve Polonya Cumhuriyeti ve hatta Avrupa’nın bu kısmının güvenliği açısından olağanüstü önemli bir gün olduğunu söyledi. Ülkesinin NATO kapsamında görevlerini layıkıyla yerine getirmesi ve müttefikler arası güçlü dayanışmanın sonucu olarak Polonya ordusunun dünyadaki en yeni teknolojiyle donatılmakta olduğunu belirten Andrzej Duda, “Bugün savunma ve savaş sanayisine yepyeni boyut getiren, radarlarca tespit edilemeyen F-35 ailesine katılıyoruz, bugün bizler için çok büyük bir gün” şeklinde konuştu.
ABD ile imzaladıkları Patriot ve Himer sistemi anlaşmasının ardından savunma kapasitesilerinin daha da gelişeceğini ifade eden Duda, söz konusu satışın ABD-Polonya arasındaki dostluğun da göstergesi olduğunu söyledi. Duda, Polonya’yı uluslararası alanda daha da güçlendiren, prestij katan F-35 satışı anlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Avrupa elitler topluluğuna katılıyoruz”
Duda’nın ardından söz alan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Polonya’nın Avrupa’nın bu bölgesinde hüküm süren Rus gölgesini kaldırmak için 30 yıldır mücadele verdiğini ifade etti. Morawiecki Son Sovyet askeri Polonya toprağını terk ettiğinden bu yana ordumuzun teknolojik yenilenmesi için aralıksız çabaladık. Halen ordumuz envanterinde MIG 28, SU uçaklarımız bulunmakta, ancak yeni alımlarla ordumuz daha da ilerleyecek. Bizler bugün bu satışla Avrupa’daki elitler topluluğuna katılıyoruz. Çünkü bugün F-35 uçaklarına Avrupa’da yalnızca Hollanda, İtalya, İngiltere ve Norveç sahip. Bu uçakların ülkemize satışı aynı zamanda bize duyulan güveni gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“F-35 satışı iki ülke ilişkilerinin gücünün göstergesi”
Polonya adına anlaşmayı imzalayan Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise Polonya havacılığında Sovyet döneminin sona erdiğini belirtirken, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher törende yaptığı konuşmada Polonya ve NATO’nun doğu kanadının daha iyi savunulmasını sağlayacak F-35 uçaklarını Polonya ile paylaşmaktan gurur duyduklarını aktardı. Mosbacher, “En gelişkin teknolojimizi paylaşmak iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Ortak değerlere dayalı ilişkilerimiz tarihin hiçbir döneminde bu kadar iyi olmamıştı” açıklamasında bulundu.

Son teslim 2030 yılında
Yapılan 4,6 milyar dolarlık anlaşmaya göre F-35A müşterek taarruz savaş uçağı ve ekipmanlarının ilk partisi 2024 yılında teslim edilecek. Ancak hemen Polonya’ya getirilmeyecek olan uçaklar Polonyalı pilotların 2 yıl sürmesi planlanan ABD’deki eğitiminde kullanılacak. 33 adet F-135 yedek motoru, elektronik harp sistemleri, lojistik destek, görev simülatörü, yedek parça, personel eğitimi ve dokümantasyonunu da kapsayan anlaşmaya göre uçakların teslimatı 2030 yılında tamamlanacak.

Polonya’daki ABD askeri sayısı arttırılması kararlaştırılmıştı
Polonya, ordunun modernizasyonu kapsamında 2018 yılında da ABD ile Patriot füze savunma sistemleri satışı için 4.75 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. İki ülke, söz konusu füzelerin Polonya’ya yerleştirilmesiyle NATO’nun doğu kanadındaki güvenliğin güçleneceğini belirtmişti. Polonya’nın uzun zamandır dile getirdiği topraklarında NATO kapsamında görev yapan Amerikan askerlerinin sayısının arttırılması talebi de geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilmişti. Ülkede hali hazırda 4 bin 500 olan ABD askeri sayısının 5 bin 500’e çıkarılması kararlaştırılmıştı. Yine Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Beyaz Saray’daki ziyaretinde ülkelerinde kalıcı Amerikan üssü kurulması durumunda üssün 2 milyar doları bulacak maliyetini karşılamaya hazır olduklarını ifade etmişti.

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