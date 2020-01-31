Polonya ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın alıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 4,6 milyar dolar değerinde 32 adet F-35A Lightning II savaş uçağı alımına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından denetlenen Dış Askeri Satış Programı kapsamında Polonya hükümetinin 4,6 milyar dolar değerinde 32 F-35A Lightning II tipi savaş uçağı alma karanını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya hükümetinin, "dünyanın en gelişmiş savaş uçağını" satın alarak ülkelerinin askeri gücünü geliştirdiği vurgulanan açıklamada, "NATO müttefikimiz Polonya ile uzun süredir devam eden stratejik ortaklığımızı artırmaya devam etmeyi ve bu proje (F-35) üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

- Pompeo'dan açıklama

Öte yandan konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Pompeo, "NATO müttefikimiz Polonya'nın 32 adet dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olan F-35 satın almasından dolayı memnunuz. Cumhurbaşkanı Duda ve Başbakanı Morawiecki, Polonya askeriyesini geliştirmek, ortaklığımızı ilerletmek, kendi savunmaları adına akıllıca bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.