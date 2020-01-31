FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Polonya ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın alıyor

Polonya ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın alıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Bakanlığımız tarafından denetlenen Dış Askeri Satış Programı kapsamında Polonya hükümetinin 4,6 milyar dolar değerinde 32 F-35A Lightning II tipi savaş uçağı alma karanını memnuniyetle karşılıyoruz" - Öte yandan Bloomberg'in Pentagon'dan bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde F-35 savaş uçaklarının ciddi teknik sorunları olduğu vurgulandı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 4,6 milyar dolar değerinde 32 adet F-35A Lightning II savaş uçağı alımına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından denetlenen Dış Askeri Satış Programı kapsamında Polonya hükümetinin 4,6 milyar dolar değerinde 32 F-35A Lightning II tipi savaş uçağı alma karanını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya hükümetinin, "dünyanın en gelişmiş savaş uçağını" satın alarak ülkelerinin askeri gücünü geliştirdiği vurgulanan açıklamada, "NATO müttefikimiz Polonya ile uzun süredir devam eden stratejik ortaklığımızı artırmaya devam etmeyi ve bu proje (F-35) üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

- Pompeo'dan açıklama

Öte yandan konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Pompeo, "NATO müttefikimiz Polonya'nın 32 adet dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olan F-35 satın almasından dolayı memnunuz. Cumhurbaşkanı Duda ve Başbakanı Morawiecki, Polonya askeriyesini geliştirmek, ortaklığımızı ilerletmek, kendi savunmaları adına akıllıca bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

- F-35'ler teknik sorunlarla gündemde

Öte yandan Bloomberg'in Pentagon'dan bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde F-35 savaş uçaklarının bazı önemli teknik sorunlarının devam ettiği vurgulandı.

Haberde, uçakların bazı yer hedeflerini vurmakta zorlandığı ve güvenlik konusunda da sıkıntılar yaşandığı vurgulandı. Aynı haberde, Pentagon'un uçaklarla ilgili değerlendirme raporunda 800'den fazla yazılım hatasının olduğu sonucuna ulaşıldığı bilgisine de yer verildi.

Benzer şekilde F-35'lerde tespit edilen 16 önemli sorunun ise Pentagon ile üretici firma Lockheed Martin arasındaki 22 milyar dolarlık son aşamaya geçilmeden önce çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Kalkınma Yatırım Bankası 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık ettiKalkınma Yatırım Bankası 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd, F-35, NATO, Polonya, satın alma,

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor

Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.