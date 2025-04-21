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Polonya'nın para birimi nedir? Polonya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Orta Avrupa’da yer alan bir ülke olan Polonya resmi adı ile Polonya Cumhuriyeti’dir. Almanya, Çekya, Slovakya, Litvanya, Rusya, Ukrayna ve Baltık Denizi ile sınırları bulunmaktadır. Avrupa genelinde dokuzuncu dünya genelinde ise altmış dokuzuncu büyük ülke olarak kabul edilmiştir.

Polonya'nın para birimi nedir? Polonya'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Tarihi milattan önceki döneme dayanan topraklarında M.Ö. 2000 yıllarında ilk yerleşimlerin gerçekleştiği bilinmektedir. Slav kabilelerinin yerleştiği tespit edilen ülkede dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda Piast hanedanlığı hüküm sürmüştür. Birçok farklı dönemden geçen ülke üçüncü ve son cumhuriyetini 30 Ocak 1990 yılında ilan etmiştir.

Polonya'nın para birimi nedir?

Polonya Cumhuriyeti üniter demokratik parlamenter cumhuriyet ile yönetilmektedir. Yasama organı parlamento, üst meclis senato, alt meclis ise sejm olarak belirlenmiştir. 966 yılında Hristiyanlığın kabul edildiği Polonya Cumhuriyeti’nin başkenti Varşova aynı zamanda ülkenin en büyük kentidir. Ülkenin resmi dili ise Lehçe kabul edilmiştir.

Yüzölçümü 312.696 kilometrekare olan ülkede nüfus tahmini olarak 38.443.600 civarındadır. Para birimi olarak Polonya zlotisinin kullanıldığı Polonya Cumhuriyeti Avrupa’daki en büyük dokuzuncu ülke olma özelliğini taşımaktadır. İklimi ise karasal ve deniz iklimleri arasında gidip gelmektedir. Yazlar serin ve yağışlı kışlar ise ılıman ve soğuk olur.

Polonya'nın para birimi ise Polonya zlotisi'dir.

Polonya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217, uluslararası bir para birimi kodudur. Uluslararası alanda para birimlerine üç haneli kısaltma kodu verilir ve bu kodlar ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından düzenlenir. Para birimi kodu olan ISO 4217 ise para birimlerinin kısaltmalarını düzenleyen bir ISO standardıdır. Bir devlete ait para biriminin değeri yükselirse kodun son hanesi de değişir. Bu sayede de iki farklı değerin birbiri ile karıştırılması önlenmiş olur.

Polonya para birimi olarak Polonya zlotisi kullanmaktadır. Polonya zlotisi sadece tekil rakam olan 1 zilotiyi ifade etmek için kullanılır. Günümüz Polonya zlotisinin alt birimi ise groştur. Bir zloti 100 adet groştan oluşur. Bugün kullanılan son halini ise 1995 yılında almıştır. Uluslararası alanda ISO 4217 kodu PLN’dir ve döviz bürolarında ya da para piyasalarında bu kod ile işlem görür.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya para
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