POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2023: POMEM 30. dönem ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? pa.edu.tr sonuç sorgulama

POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan kişilerin gözü sonuçlara yönelik yapılacak açıklamada. İşte pau.edu.tr ile POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin ayrıntılar...

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM ön başvuruları 19 Mayıs'ta sonlandı. 30 Dönem POMEM ön başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sene 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş, sonuçlar da 28 Kasım itibarıyla Polis Akademisi tarafından açıklanmıştı. Bu durum baz alınarak 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması beklenmektedir.

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM ön başvuru sonuçları, www.pa.edu.tr internet sitesinden adayların erişimine açılacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.