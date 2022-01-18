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POMEM sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 28. Dönem POMEM sınavı başvuru ücreti nereye yatırılacak?

18.01.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere polis adaylarının başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 28. Dönem POMEM sınavına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuru yapıldı. 28. Dönem POMEM sınavı başvuru ücreti belli oldu. POMEM sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

POMEM sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 28. Dönem POMEM sınavı başvuru ücreti nereye yatırılacak?
  1. Dönem POMEM sınavı başvuru ücretine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Başvuru ücretlerinin yalnızca Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacağı duyuruldu. İşte 28. dönem POMEM sınavı başvuru ücreti...

28. DÖNEM POMEM SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

  1. Dönem POMEM Giriş Sınavı başvuru ücretleri 200 TL olarak belirlendi. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00’dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücretinin yatırılamayacağı vurgulandı. Ayrıca şehit ya da vazife malulü olan vatandaşların eş ya da çocuklarından sınav ücreti alınmayacak. Yalnızca ön başvuruda bulunan, sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların sınav ücreti kabul edilecek.

  1. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
sınav
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