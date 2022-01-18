POMEM sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 28. Dönem POMEM sınavı başvuru ücreti nereye yatırılacak?

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücretinin yatırılamayacağı vurgulandı. Ayrıca şehit ya da vazife malulü olan vatandaşların eş ya da çocuklarından sınav ücreti alınmayacak. Yalnızca ön başvuruda bulunan, sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların sınav ücreti kabul edilecek.
Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,
Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.
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