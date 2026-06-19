Popüler imza platformu Change.org’a erişim engeli

Dünyanın en çok kullanılan dijital imza platformlarından biri olan Change.org, Türkiye’de erişime engellendi. Toplumsal kampanyalar, çevre sorunları ve farklı başlıklarda imza toplanmasına imkân tanıyan platforma artık Türkiye’den giriş yapılamıyor.

Son dönemde Türkiye’de çeşitli internet sitelerine farklı gerekçelerle erişim engeli kararları uygulanırken, bu kez engellenen platform Change.org oldu. Gelişme, kullanıcılar tarafından da erişim denemelerinde görülen uyarılarla doğrulandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, imza kampanyalarıyla bilinen platforma erişim engeli getirildi. BTK’nin internet sitesinde yapılan sorgulamada da kararın yürürlükte olduğu görüldü.

ERİŞİM ENGELİ KARARI UYGULANDI

BTK kayıtlarında yer alan bilgilere göre, “change.org,17/06/2026 tarihli ve 2026/337 D.İş sayılı Kula Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri yer aldı. Siteye giriş yapılmak istendiğinde de aynı engelleme uyarısı görüntüleniyor.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

2007 yılında kurulan ABD merkezli Change.org, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip bir platform olarak biliniyor. Kullanıcıların çeşitli konularda imza kampanyaları başlatmasına ve destek toplamasına olanak sağlayan siteye getirilen erişim engelinin gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.