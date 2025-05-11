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'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar' Yıllık ücretleri karşılaştırıp açıkladı

Türkiye’de gelir dağılımının bozulmuş olmasına dikkat çeken iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerindeki yıllık geliri karşılaştırdı. Rakam veren Eğilmez, örnek olarak Portekiz ve Brezilya'daki özel okulların yıllık ücretleri ile Türkiye'deki özel okulların yıllık ücretlerini kıyasladı. Eğilmez "Kiralar, otomobil fiyatları, gıda maddeleri fiyatları Avrupa’dan ve dünya ortalamalarından daha yukarıda" dedi.

'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar' Yıllık ücretleri karşılaştırıp açıkladı
Hande Dağ

İktisatçı Mahfi Eğilmez, internet sitesinde yıllık gelir ve özel okulların yıllık ücretleri ile ilgili Türkiye'deki ve Portekiz ve Brezilya gibi ülkelerdeki duruma dair değerlendirme yaptı. Buna göre, dünyada 190 bin lira ila 230 bin lira arasında olan özel okul ücretleri Türkiye’de 1 milyonu geçti.

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"ORTA SINIFIN YOK OLMASI ÇOK BÜYÜK BİR SORUN OLARAK ORTADA DURUYOR"

İnternet sitesinde bir yazı yayınlayan Eğilmez şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkan sorunlar yüksek enflasyon, düşük büyüme gibi sorunlarla sınırlı değil. Bunların yanı sıra gelir dağılımının hızla bozulmuş olması, orta sınıfın yok olması çok büyük bir sorun olarak ortada duruyor. Nüfusun 17 milyonu Portekiz ortalamasında yıllık gelire (kabaca 27 bin dolar), 17 milyonu Brezilya düzeyinde yıllık gelire (kabaca 10 bin dolar), 17 milyonu Tayland düzeyinde (kabaca 7 bin dolar), kalan 35 milyonu da Ürdün düzeyinde (kabaca 4 bin dolar) yıllık gelire sahip durumda"

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"ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ PORTEKİZ'DE 6 BİN DOLAR, BREZİLYA'DA 5 BİN DOLAR, TÜRKİYE'DE 20 - 30 BİN DOLAR"

Özel okulların yıllık ücretlerini de karşılaştıran Eğilmez "Buna karşılık örneğin özel okulların yıllık ücretleri Portekiz’de yıllık 6 bin dolar, Brezilya’da 5 bin dolar iken Türkiye’de 20 - 30 bin dolar dolayında bulunuyor. Özel okul ücretleri yıllık kişi başına geliri Türkiye 4 katı dolayında olan Fransa, Almanya ve İtalya’da 20.000 dolar dolayında" dedi.

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Yazısının devamında Eğilmez "Eskiden Türkiye’de gelirler düşüktü ama hayat Avrupa kadar pahalı değildi, bir başka ifadeyle satın alma gücü yüksekti. Satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelirimiz bugün de yüksek gibi görünmekle birlikte bunun düşük tutulan kurdan kaynaklanan bir yanılsama olduğunu biliyoruz. Kiralar, otomobil fiyatları, gıda maddeleri fiyatları Avrupa’dan ve dünya ortalamalarından daha yukarıda" ifadelerini kullandı.

Hissenet
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