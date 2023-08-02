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Poşete zam mı geldi mi? Market poşet fiyatları ne kadar oldu, kaç kuruş?

02.08.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poşete zam mı, market poşet fiyatları ne kadar oldu gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında başlatılan ücretli poşet uygulaması için Resmi Gazete’de yeni bir karar yayımlandı. Bu karar ile poşet fiyatlarında değişiklik olup olmayacağı merak edildi. İşte tüm detaylar...

Poşete zam mı geldi mi? Market poşet fiyatları ne kadar oldu, kaç kuruş?

Plastik poşet zammına dair araştırmalar yoğunlaştı. 2019 yılında başlatılan ücretli poşet uygulaması için Resmi Gazete’de yeni bir karar yayınlandı. Bugün Resmi Gazete’de geri kazanım katılım payı tutarları duyuruldu. Buna göre plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruş olarak sabit bırakıldı. Peki, Poşet fiyatlarına zam mı geldi mi? Market poşet fiyatları ne kadar oldu, kaç kuruş? İşte tüm merak edilenler...

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POŞETE ZAM MI GELDİ Mİ?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında market poşet fiyatları hakkında yeni bir karar yayınlandı. Karara göre geri kazanım katılım payı tutarları açıklandı. Buna göre plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruş olarak sabit bırakıldı.

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TÜKETİCİYE YANSIYACAK MI?

Ocak 2023 için poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi talep edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ocak 2023’te plastik poşet katılım payı artarak 38,5 kuruş olmuş ancak, tüketicilerin poşet satın alırken ödeyeceği fiyat ise 25 kuruşta sabit tutulmuştu. Son karar sonrasında marketletin poşet ücretini tüketiciye yansıtıp yansıtmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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