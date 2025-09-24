FİNANS

Powell'ın güvercin sinyalleri emtia piyasalarını karıştırdı: Fed faiz indirimleri beklentileri artıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirerek %4-4,25 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdam risklerine dair yaptığı açıklamalar, piyasalarda gelecek yıl faiz indirimlerinin hızlanacağına dair beklentileri artırdı. Emtia piyasaları ise bu gelişmeler üzerine karışık bir seyir izledi.

Devrim Karadağ

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan düşürerek piyasaları rahatlattı. Ancak asıl dikkat çeken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sonrası yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları oldu. Powell, kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu belirtirken, piyasalar bu açıklamaları gelecek yıl faiz indirimlerinin beklenenden daha hızlı ve agresif bir şekilde gerçekleşebileceği şeklinde yorumladı. Uzmanlar, zayıflayan işgücü piyasası ve genel talep görünümünün Fed'i 2026 yılında daha fazla faiz indirimine zorlayabileceğine dikkat çekiyor. Yayımlanan son veriler, ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında büyüme hızının yavaşladığını gösterirken, istihdam artışında da belirgin bir ivme kaybı yaşandığı gözlemleniyor. İşsizlik oranı hala düşük seviyelerde seyretmesine rağmen, yükseliş eğilimi gösteriyor. Enflasyon ise hala Fed'in hedeflediği seviyenin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Emtia piyasaları, Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir tablo sergiledi. Özellikle doların zayıflaması, altın gibi değerli metallerin fiyatlarını desteklerken, petrol fiyatları küresel ekonomik büyüme endişeleriyle baskı altında kaldı. Tarım emtiaları ise hava durumu koşulları ve arz-talep dengesindeki değişikliklerden etkilenerek dalgalı bir seyir izledi. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı ve bu indirimlerin hızı konusunda farklı görüşlere sahip. Bazı analistler, enflasyonun hala yüksek seyretmesi nedeniyle Fed'in aceleci davranmayacağını ve faiz indirimlerine kademeli bir şekilde başlayacağını savunurken, bazıları ise ekonomik büyümedeki yavaşlama ve işgücü piyasasındaki zayıflama nedeniyle Fed'in daha agresif bir faiz indirim politikası izleyebileceğini öngörüyor. Gelecek hafta açıklanacak olan ABD büyüme verileri, piyasaların yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Powell'ın güvercin sinyalleri, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayabileceği ve bu indirimlerin beklenenden daha hızlı olabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, emtia piyasalarında karışık bir seyre neden olurken, yatırımcıların dikkatli olması ve gelecek ekonomik verileri yakından takip etmesi gerekiyor. Özellikle ABD büyüme verileri, Fed'in gelecekteki para politikası kararları açısından önemli bir ipucu sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Fed faiz faiz indirimi fed başkanı jerome powell
