Prim borçları için Bakan Işıkhan duyurdu: Mücbir sebep hali uzatıldı: 31 Mayıs'a kadar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen bazı bölgelerde mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu. "Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz" diyen Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işyerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının tamamı ve 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresini 31.05.2024 tarihine erteliyoruz.

Ayrıca, bu il ve ilçelerde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31.07.2024 tarihine kadar yapabilmesine ve borçlarının ilk taksitini, başvuruyu takip eden ay sonuna kadar, diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödeyebilmesine imkan sağlıyoruz.





