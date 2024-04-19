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Prim borçluları dikkat! SGK süreyi uzattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 14:40
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SGK'lılar, Bağkur'lular dikkat... Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçlarının ödemesinde süre uzatıldı. Prim borçları 26 Nisan'a kadar ödenebilecek.

Prim borçluları dikkat! SGK süreyi uzattı

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı şubat dönemi SGK prim borçlarının KDV iadeleri ile 26 Nisan 2024 tarihine kadar ödenebileceğini açıkladı. Süre uzatımının bir kere mahsus olduğunun altı çizildi.

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SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/ Şubat dönemi SGK prim borcuna 20 Nisan 2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceğinin belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, "Bu doğrultuda her ayin 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2024/ Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26 Nisan 2024 olarak uygulanacaktır" denildi. (DHA)

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