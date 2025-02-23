'Prim desteği ve yaş indirimi' Erken emeklilik imkanı! Yararlanmak isteyenler o şarta dikkat

Erken emeklilik ile ilgili bir gelişme yaşandı. Söz konusu gelişme engelliği çocuğu olan anneleri ilgilendiriyor. Buna göre; engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı geliyor. Böylelikle hem annelerin prim yükü hafifleyecek hem de emeklilik yaşı erkene çekilmiş olacak. İşte ayrıntılar...

PRİM GÜNLERİ ARTIRILIP EMEKLİLİK YAŞLARI ÖNE ÇEKİLİYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; düğmeye basıldı; engelli çocuk sahibi annelerin yükü erken emeklilik fırsatıyla hafifletiyor. Bir yandan çalışıp bir yandan bakıma muhtaç engelli çocuğuna bakmak zorunda kalan anneler erken emekli olabiliyor. Prim günleri artırılarak emeklilik yaşları öne çekiliyor.

"PRİM DESTEĞİ VE YAŞ İNDİRİMİ"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Engelli çocuğu olan bir anne eğer 2008 Ekim ayından sonra çalışmışsa bu anneye prim desteği ve yaş indirimi uygulanıyor" dedi.

"EKLENEN PRİM MİKTARI KADAR YAŞ ŞARTINDAN DÜŞÜLÜYOR"

Engelli çocuk annelerinin prim günleri dörtte bir oranında artırılıyor. İlave edilen süreler emeklilik yaşından düşürülüyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonrası baz alınıyor. Erdem "Diyelim ki bu annemiz 2008 sonrasında 4 yıl boyunca çalışmış olsun. Bu annemize bir yıllık da yani yüzde 25 oranında da prim ekleniyor. Dolayısıyla primleri 5 yıla çıkmış oluyor. Eklenen prim miktarı kadar da yaş şartından düşülüyor" ifadelerini kullandı.

O AYRINTIYA DİKKAT

Annelerin erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi için bazı ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle bakıma muhtaç çocuğunu sosyal güvenlik kurumuna bildirmesi gerekiyor. Üstelik engelli çocuğu evlat edinen anneler de erken emeklilikten yararlanabiliyor.