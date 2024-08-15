Prim günü farketmiyor: Yeni emekli olacaklar dikkat! O rakamın altında emekli aylığı alınmayacak

Emekli zammı SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 24,73, memur emeklisi için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 19,31 oldu. Tüm bunların yanında en düşük emekli maaşı 4A ve 4B’li emekliler için 10 bin TL’den yüzde 25 artışla 12.500 liraya yükseldi.

Bu rakam milyonlarca kişinin emekli taban maaşını değiştirdi. Prim günü bakılmaksızın en düşük emekli aylığının 12.500 liraya yükselmesi sonrası ek ödemeler hesaplara geçti. Böylece 4 milyona yakın kişi 20 liradan 2500 liraya kadar emekli maaşı ek ödemesi almış oldu.

YENİ EMEKLİ OLACAKLARA 12.500 TL ÖDEME

Bilindiği üzere emekli maaşları yılda iki kez 6 ayda bir olmak üzere enflasyona göre zamlanıyor. Ocak 2025’e kadar emekli olacaklar da yeni emekli taban maaş rakamından yararlanacak.

Emekli kök maaşı 12.500 liranın altında hesaplanan emekli adayları Ocak ayına kadar bu rakamı alacak. Ocak 2025’te kök maaşa yapılacak enflasyon artışı sonrasında rakam en düşük emekli maaşının altında kalmaya devam etse dahi aynı parayı almaya devam edecekler. Ancak en düşük aylıkta değişiklik yapılırsa alacakları para da artacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI DA ARTTI

En düşük emekli maaşının yükselmesi dul ve yetim aylıklarını da artırıyor. Bu kapsamda hisseye göre maaş ödemesi alanlar için yüzde 75 hak sahipleri 9.375 TL, yüzde 50 hak sahipleri 6.250 TL ve yüzde 25 hak sahipleri 3.125 TL tutarındaki ödemeleri hesaplarında görebilecek.

EMEKLİ AYLIĞIMI NASIL ÖĞRENİRİM?

Emekliler aylıklarının detaylarını e-Devlet uygulamasından kolayca görebiliyor. Burada 4A ya da 4B veya 4C olarak ayrılan emekliler kendilerine uygun alana girdikten sonra ‘emekli ödeme bilgileri’ bölümüne baktıklarında hem net (kök) aylıklarını görebilecek hem de her ay verilen yüzde 4 oranındaki ek ödeme bilgilerine ulaşacak. Burada her iki ödemenin toplamı 12.500 TL'nin altında ise ayrıca bir bölümde seyyanen ödeme tutarını da görebilecekler.