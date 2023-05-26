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Prof. Dr. Bilge Yılmaz: 'Şimdi de dolara fahiş faiz vermeye başladılar'

26.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Döviz kurunu tutabilecek rezerv kalmayınca sermaye kontrollerini sıkıştıran AK Parti iktidarı, şimdi de dolara fahiş faiz vermeye başladı." dedi.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz: 'Şimdi de dolara fahiş faiz vermeye başladılar'

Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, sosyal medyadan hükümetin uyguladığı KKM ile ilgili olarak açıklama yaptı.

"ŞİMDİ DE DOLARA FAHİŞ FAİZ VERMEYE BAŞLADILAR"

Sosyal medya hesabından katıldığı canlı yayındaki sözlerini içeren bir video paylaşan Prof. Dr. Yılmaz, "İktidarda ülkenin nereye gittiğini gören, aklı başında, vatanınını seven tek bir kişi yok mu? Döviz kurunu tutabilecek rezerv kalmayınca sermaye kontrollerini sıkıştıran AK Parti iktidarı, şimdi de dolara fahiş faiz vermeye başladı. Yaşadıklarımız 90'lardan beter. O zaman bir özel bankanın (İmarbank) dövize fahiş faiz verdiğini görmüştük. Bugün ise iktdarın ikbali ve saplantılı ekonomi politikaları nedeniyle KKM'de dolara %55 faiz veriliyor. Tarih böyle bir savrulma, böyle bir basiretsizlik, böyle bir yağma görmemiştir." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, canlı yayındaki programda şunları ifade etmişti:

"ÖYLE BİR FAİZ DÜNYADA YOK"

"Şimdi Türkiye'de fiyatlamalar çok kompleks nedenlerle de fiyatlanıyor. Çünkü devlet her yere tuhaf müdahale ettiği için bütün dengeleri bozmuş ve çok zarar veriyor sisteme. Dünyada oluşan emtia fiyatları var. Demir, bakır, çimento... Biz orada dolara filan bağlıyız bir de içeride oluşan fiyatlar var onlarla alakalı. Böyle sağını solunu büküp kendilerine göre akıllı gördükleri, kısa vadede makyaj yapıyoruz, halk seçime kadar anlamasın durumu kötülüğünde yaptıkları şeyler var. Onlar tamamıyla tahribat esasen. Şu dolara yüzde 55 faiz dedik ya öyle bir faiz dünyada yok. Yani öyle bir şey olur mu ya? Bankaya mevduat yatırıyorsunuz, adam size yılda katlandıktan sonra sizin 1 milyon dolarınızı 1 milyon 550 bin dolar yapacak. Bu tamamen iş bilmezliktir. Bunu yapan uygulamalar ve politikacılardır. Bankalar zorlanıyorlar, bunun yapılamayacağının farkındalar. Bunu yapanların çoğu devlet bankası. Zaten bunun arkasında devlet ve Hazine var.

"1 MİLYON DOLAR BİR YILDA 1 MİLYON 460 BİN DOLAR OLUYOR"

Mesala 3 aylık faiz yüzde 40 diyelim. Bu KKM şöyle çalışıyor. Faiz genellikle mevduat sonunda verilir. Burada peşin veriliyor. 1 milyon dolarınız var. Yüzde 40 faizle 3 aylık KMM yaptınız. 3 ay 1 yılında dörtte biri olduğu için o yüzde 40 yüzde 10 demek. 1 milyon 3 ayda 100 bin dolar yapar. 3 ay sonra 1 milyon 100 bin doları yatırdığınızda 1 milyon 210 bin dolar yapar. 1 yılda 1 milyon 460 bin dolar elinize geçiyor. Bu vade sonu aldığızda şu anda peşin ödeniyor. Siz 1 milyonu yatırınca 100 bini geri veriyorlar. Alın size faiz ödemesi. Bunu ben büyün bir halk ödüyor, veren bunu devlet bankası"

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