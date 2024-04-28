Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi çıkışı! "Midenize ekmek girsin istiyorsanız..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomiye dair dikkat çeken bir çıkış geldi. Demirtaş ekonominin düzelmesi için adalet, hukuk ve bağımsız kurumların altını çizdi.

Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomi düzelsin mi istiyorsunuz? Önce adalet diyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Demirtaş şunları kaydetti:

"Midenize ekmek mi girsin istiyorsunuz?

Önce hukuk diyeceksiniz?

Refah içinde mi yaşamak istiyorsunuz?

Kurumlar bağımsız olsun diyeceksiniz…"

[https://twitter.com/ProfDemirtas/status/1784222782605103370]





