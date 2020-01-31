Prof. Dr. Yunus Çengel: "Jeotermal enerji incir üretimini olumsuz etkilemiyor"

Aydın bölgesinde jeotermal enerjinin tarım alanlarını etkilediği tartışmaları ile ilgili termodinamik ve jeotermal alanında uzman isim Prof. Dr. Yunus Çengel; "Yayınlanan raporlarda incir üretiminin her yıl artığını saptayabiliyoruz. Raporlardaki verilere göre, jeotermal enerjinin tarıma zararı olmadığını gayet açık bir şekilde görüyoruz." dedi.

Türkiye’nin enerji üretiminde, önemli bir yere sahip yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından jeotermal enerji hakkındaki polemikler sürüyor. Aydın bölgesinde jeotermal enerjinin tarım alanlarını etkilediği tartışmaları devam ederken dünyaca ünlü termodinamik ve jeotermal alanında uzman isim Prof. Dr. Yunus Çengel; "Yayınlanan raporlarda incir üretiminin her yıl artığını saptayabiliyoruz. Raporlardaki verilere göre, jeotermal enerjinin tarıma zararı olmadığını gayet açık bir şekilde görüyoruz." dedi.

"Jeotermal santralların hızla hayat geçtiği bu 7 yıl zarfında yüzde 15 arttı"

Türkiye’de incir denince akla Aydın geldiğini ve bir Aydınlı olarak bundan gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Yunus Çengel, jeotermal ile incirin birbirine zıt kamplarda gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Çengel, bu iddianın gerçek dışı olduğunu şöyle açıkladı: "Türkiye’de 2010-2017 döneminde jeotermal elektrik santralleri kurulu gücü 97 MW’tan 1064 MW’a çıkmış yani 11 kat artmıştır. Aydın Ticaret Borsası’nın 2017 raporunun TÜİK kaynaklı incir ile ilgili verilerine göre: ağaç başına verim 2010’da 27 kg iken, bu miktar 2017’de 31 kg oldu. Yani azalmak şöyle dursun, jeotermal santralların hızla hayat geçtiği bu 7 yıl zarfında yüzde 15 arttı. İncir üretim miktarı 2010’da 255 bin ton iken, 2017’da 306 bin tona çıktı (yüzde 20 artış). Kuru incir üretimi de aynı dönemde 59 bin ton’dan 78 bin tona yükseldi (yüzde 32 artış). Keza, 2010’da 185 milyon dolar olan toplam incir ihracatı da 2017’de 299 milyon dolara yükseldi (yüzde 62 artış). İhracat birim fiyatı da 2010-2017 döneminde kg kuru incir başına 3.75 dolardan 4.34 dolara çıkmış (yüzde 16 artış). Bu veriler, incirde gidişatın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu herkese gayet net gösteriyor."