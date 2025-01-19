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Programa kadınlar da dahil edildi! 'Home ofis' sistemi ile evden çalışacaklar: Aylık 15 bin lira verilecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2025 07:25
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Şubat ayında başlatılacak yeni nesil programa evden çalışarak para kazanmak isteyen kadınlar da dahil edildi. 12 bin lira olarak belirlenen ücret ise 15 bin liraya çıkarıldı. Belli iş kollarında çalışması beklenen kadınlar 10 ay süreyle istihdam edilecek. Öte yandan esnek çalışma saatleri olması beklenen işte kadınlar kendi çalışma saatlerini belirleyecek.

Programa kadınlar da dahil edildi! 'Home ofis' sistemi ile evden çalışacaklar: Aylık 15 bin lira verilecek

Hükûmet, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımlarını artırmak için yeni nesil çalışma modellerini hayata geçiriyor. Şubat ayında başlatılacak yeni proje ile hem üniversite öğrencilerine hem de ev kadınlarına cep harçlıkları çıkarma imkânı verilecek. Daha önce duyurulan ve sadece üniversite öğrencilerini kapsayacağı belirtilen proje ev kadınlarını da içerecek şekilde genişletildi. Edinilen bilgilere göre, 12 bin lira olarak belirlenen cep harçlığı miktarı da 15 bin liraya çıkarıldı. Proje ile, üniversite öğrencilerinin part-time olarak kamuda 10 ay istihdam edilmelerini, kadınların ise ‘home-ofis’ sistemi ile evden çalışabilmeleri hedefleniyor. Belli iş kollarında kadınlar 10 ay süreyle istihdam edilecekler.

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ÇALIŞACAKLARI SAATLERİ KENDİ BELİRLEYECEKLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu sistemle kamuda belli alanlarda istihdam edilecek olanlara 15 bin lira ücret verilecek. Çalışma saatleri esnek olacak. Özellikle bebeği olan ev kadınları hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyecek. Üniversite öğrencilerine ve ev kadınlarına verilecek ücretler İşsizlik Fonundan karşılanacak.

HANGİ İŞ KOLLARI VAR

Üniversite öğrencileri, yeşil dönüşümü destekleme programları kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme faaliyetlerinde, sosyal hizmetleri destekleme faaliyetlerinde, çocuk bakımında, engelli-yaşlı hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gibi iş kollarında çalışacaklar. Yine tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinde iş imkânı
sunulacak.

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DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Yeni proje için dünyada da uygulanmaya başlanan ‘Sıfır Saat Sözleşmeler Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma, Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması’ gibi yöntemler de araştırıldı. Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yapılacağı belirtiliyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
öğrenci aylık proje Kadın
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