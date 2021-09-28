Projesi olana 200 bin TL! Devletten herkese geri ödemesiz destek!

Pandemi dönemiyle birlikte pek çok kişi işsiz kaldı. Esnaf tek tek kepenk kapatırken, fiyatlar da arttıkça arttı. Kendi işini kurmak isteyenler, iyi bir iş fikri ile TÜBİTAK’a başvurabilir. Bu başvuru neticesinde 200 bin TL’ye kadar geri ödemesiz bir şekilde destek alabilirsiniz. TÜBİTAK’ın verdiği destekle ilgili ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HER KESİMDEN GİRİŞİMCİ DESTEKLENİYOR

Devlet iş kurmak isteyen kişilere desteklerini sağlıyor. Engelli bireylere 65 bin TL, eski hükümlülere 53 bin TL destek verilirken, iş fikri olana ise 200 bin TL’ye kadar geri ödemesiz yardım sağlıyor.

İŞ KURARKEN DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

İş kurmak istiyorsunuz ancak nakit konusunda sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Devlet bu konuda size destek oluyor. Projenizi hazırlayıp başvurmak yeterli.

GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEKLER NELERDİR?

TÜBİTAK girişimcilere Bireysel Genç Girişim Programı ile 200 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek sağlıyor. Son olarak Türkiye ekonomisinin yeşiş dönüşümüne katkı sağlamak için Bireysel Genç Girişim Programı Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı. Bu kapsamda, yeşil büyümeye hizmet eden öncelikle Ar-Ge ve yenilik konularında ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüşecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. Başvurular ise 1 Kasım’da son bulacak.

Aile Bakanlığı eski hükümlülere brüt asgari ücretin 15 katına kadar iş durma desteği sağlıyor. Bu da bugün 53 bin 662 TL’ye karşılık geliyor. Bu destekten yararlanmak için açılan çağrı üzerine başvuruda bulunmak gerekli. Ayrıca girişimci adayının sertifikasının olması da isteniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelerde 65 bin TL’ye kadar destek veriyor. Kuruluş işlemleri için 5 bin işletme giderleri için 15 bin, kuruluş desteği için de 45 bin TL’ye varan katkı sağlanıyor. Engelli bireylerin bu destekten yararlanması için işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğunu belgelemesi gerekiyor. Ayrıca girişimcilik eğitimi sertifikası da alınmalı. Açılan çağrının ardından hazırlanan proje ile başvuru sağlanabiliyor.



