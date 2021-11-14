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Projesi olana 75 milyonluk destek! TÜBİTAK'ın çağrısı sevindirecek

14.11.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilimsel projeleri, desteklemek amacıyla araştırmacılara çeşitli alanlarda maddi imkanlar sunan TÜBİTAK, şimdi de hızla ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmaları için atağa geçti.

Projesi olana 75 milyonluk destek! TÜBİTAK'ın çağrısı sevindirecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kısa adıyla TÜBİTAK lisans ve lisansüstü öğrencileri, öğretim üyelerini ve araştırmacıları destekleyen bir kurumdur. Ayrıca hızla ürüne dönüşebilecek Ar-Ge projelerini de destekleyecek. Tamı tamına 75 milyon TL destek verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

TÜBİTAK, hızla ürüne dönüşebilecek Ar-Ge çalışmaları için tamı tamına 75 milyon TL’lik destek sundu. Son başvuru tarihi 12 Kasım'da sona ererken, siparişe dayalı Ar-Ge projeleri için Kobi Destekleme Çağrılarının başvuru süresini de uzatmıştı. Öte yandan sonuçların ne zaman açıklanacağı ise bilinmiyor.

BÜTÇELERİN TOPLAMI EN FAZLA 75 MİLYON TL OLACAK

TÜBİTAK 3. Çağrıya ait projelerin kabul edilen bütçesini 75 milyon TL olarak belirledi. Yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenirken, çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması şartı konuldu. Ayrıca tedarikçi kuruluş KOBİ ölçeğinde olması şartı da aranıyor. Siparis As-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan yalnızca 1 proje personelinin giderleri destekleniyor.

HARCAMA TUTARININ YÜZDE 40’I TEDARİKÇİ KURULUŞA HİBE OLARAK DESTEK VERECEK

Siparis Ar-Ge 2021-2 çağrısı kapsamındaki projeler için müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra kabul edilen harcama tutarının yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek.

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