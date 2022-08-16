FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Promosyon bilmecesi: 35 bin lira alan da var 300 lira da! Şikayet yağıyor

Promosyon bilmecesi: 35 bin lira alan da var 300 lira da! Şikayet yağıyor

16.08.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş promosyonları gündemi meşgul ederken bir yeni gelişme de diğer kurumlarda çalışanların alacağı maaş promosyonları oldu. Bazı kurumlarda çalışanlar için 35 bin liraya varan peşin promosyon parası ödenirken, polislere aylık sadece 300 lira ödendiği ifade edildi. Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer konuya ilişkin her gün yüzlerce mesaj aldığını ifade ederek, “Bazıları ‘5 yılda 18 bin lira eder’ diye hesaplar yapıyor. Bu hesapların hiçbir yeri doğru değil” dedi.

Promosyon bilmecesi: 35 bin lira alan da var 300 lira da! Şikayet yağıyor

2007 yılında çıkarılan 21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu görevlilerine aylık maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmasının önü açıldı. 2010 yılındaki 17 numaralı genelgede de, “Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır” ifadesiyle paranın tamamının çalışanın hakkı olduğu açık ve net bir şekilde vurgulandı. Bu çerçevede kamu kurumları bankalarla anlaşmalar yaptı. Özellikle son dönemde bankacılık sektörünün kârlılığı Türkiye ekonomisinin genel durumunun aksine 4-5 kat artınca promosyon rakamları da hızla yükselmeye başladı.

1073165

PROMOSYONLAR 30-35 BİN LİRAYA ÇIKTI

Özellikle son dönemde emeklilere verilen promosyonlar 8 bin liraya kadar yükselirken, bu rakam diğer kurumlarda çalışanlar için 30-35 bin liraya kadar yükseldi. Piyasada bu rakamlar konuşulurken polislere aylık sadece 300 lira ödendiği ortaya çıktı.

turk-lirasi

POLİSLERE 300 LİRA ÖDEME

Sözcü’de yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 18 Mart'ta Vakıfbank'la imzaladığı protokole göre merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin (yaklaşık 330 bin) maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yapılacağını açıklamıştı.

5

“DİĞER KURUMLARA GÖRE ÇOK DÜŞÜK”

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, polislerin diğer kamu kurumlarında çalışanlara göre çok daha düşük promosyon almaktan şikayetçi olduğunu açıkladı. Her gün yüzlerce polisten mesaj aldığını kaydeden Sezer, “İmzalanan bu protokol henüz tam olarak yürürlüğe dahi girmeden personele faydasız bir hal aldı ve değiştirilmesi zorunlu bir hale geldi. Meslektaşlarımız bu durumun mağduru oldu. 1500-2000 kişilik kurumlar dahi, bankalarla tamamı peşin olmak üzere 25-30 hatta 35 bin lira karşılığında 3 yıllık anlaşmalar imzaladı. 330 bin kişilik bir teşkilatın 300 liraya 5 yıllık anlaşma yapması adil değildir. Bazıları 5 yılda 18 bin lira eder diye hesaplar yapıp EGM’nin protokolünü savunmaya kalkıyor. Bu hesapların hiçbir yeri doğru değil. Biri peşin bugün alınıyor, diğeri 5 yılda. 3 bin kişilik bir kurumla 330 bin kişilik kurumun pazarlık gücü kıyaslanamaz. Promosyon çok daha yüksek olacağına yarısı bile değil” şeklinde yorumda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaz desteğinde yeni dönem başlıyor!Doğal gaz desteğinde yeni dönem başlıyor!
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…
Canlı yayında açıkladı! Tarım Kredi Marketleri...Canlı yayında açıkladı! Tarım Kredi Marketleri...
Anahtar Kelimeler:
Promosyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

İndirimli satışın başlamasından sonra CHP'li vekilden çarpıcı iddia

İndirimli satışın başlamasından sonra CHP'li vekilden çarpıcı iddia

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

TOKİ 20 il için yeni kararı duyurdu: 1 Eylül...

TOKİ 20 il için yeni kararı duyurdu: 1 Eylül...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.