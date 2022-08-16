Promosyon bilmecesi: 35 bin lira alan da var 300 lira da! Şikayet yağıyor

2007 yılında çıkarılan 21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu görevlilerine aylık maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmasının önü açıldı. 2010 yılındaki 17 numaralı genelgede de, “Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır” ifadesiyle paranın tamamının çalışanın hakkı olduğu açık ve net bir şekilde vurgulandı. Bu çerçevede kamu kurumları bankalarla anlaşmalar yaptı. Özellikle son dönemde bankacılık sektörünün kârlılığı Türkiye ekonomisinin genel durumunun aksine 4-5 kat artınca promosyon rakamları da hızla yükselmeye başladı.

PROMOSYONLAR 30-35 BİN LİRAYA ÇIKTI

Özellikle son dönemde emeklilere verilen promosyonlar 8 bin liraya kadar yükselirken, bu rakam diğer kurumlarda çalışanlar için 30-35 bin liraya kadar yükseldi. Piyasada bu rakamlar konuşulurken polislere aylık sadece 300 lira ödendiği ortaya çıktı.

POLİSLERE 300 LİRA ÖDEME

Sözcü’de yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 18 Mart'ta Vakıfbank'la imzaladığı protokole göre merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin (yaklaşık 330 bin) maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yapılacağını açıklamıştı.

“DİĞER KURUMLARA GÖRE ÇOK DÜŞÜK”

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, polislerin diğer kamu kurumlarında çalışanlara göre çok daha düşük promosyon almaktan şikayetçi olduğunu açıkladı. Her gün yüzlerce polisten mesaj aldığını kaydeden Sezer, “İmzalanan bu protokol henüz tam olarak yürürlüğe dahi girmeden personele faydasız bir hal aldı ve değiştirilmesi zorunlu bir hale geldi. Meslektaşlarımız bu durumun mağduru oldu. 1500-2000 kişilik kurumlar dahi, bankalarla tamamı peşin olmak üzere 25-30 hatta 35 bin lira karşılığında 3 yıllık anlaşmalar imzaladı. 330 bin kişilik bir teşkilatın 300 liraya 5 yıllık anlaşma yapması adil değildir. Bazıları 5 yılda 18 bin lira eder diye hesaplar yapıp EGM’nin protokolünü savunmaya kalkıyor. Bu hesapların hiçbir yeri doğru değil. Biri peşin bugün alınıyor, diğeri 5 yılda. 3 bin kişilik bir kurumla 330 bin kişilik kurumun pazarlık gücü kıyaslanamaz. Promosyon çok daha yüksek olacağına yarısı bile değil” şeklinde yorumda bulundu.



