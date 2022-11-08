Promosyon ödemesinde böyle rakam görülmedi! 200 bin TL promosyon, bugün hesaplarda

Emekli ve kamu çalışanı promosyonları derken bir promosyon hamlesi daha geldi.Türk Hava yollarında promosyon miktarı netleşti. THY'de tarafından yapılacak promosyon ödemeleri ve tarihi belli oldu. Meslek gruplarına göre değişecek ödemelerin en yükseği 200 bin TL olacak.

BUGÜN HESAPLARA GEÇİYOR

Promosyon ödemeleri ise 8 Kasım yani bugün hesaplara aktarılacak.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre;

Kabin memurlarına 60 Bin

Cadet'lere 25 Bin

Uzman Altı personele 40 Bin

Uzman personele 50 Bin

Kabin amirlerine 70 Bin

Müdür ve yardımcı pilotlara 150 Bin

Kaptan pilot ve başkanlara 200 Bin Lira prim ödemesi yapılacak.

Söz konusu miktarların yarın hesaplara yatacağı öğrenildi.

