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Promosyonda perde kapanmıyor! Çalışanları ilgilendiren promosyon düzenlemesi heyecan yarattı, 14 bin 800 TL...

02.12.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözü asgari ücret ve EYT yasasına çevrilmişken promosyonla ilgili gelen haberler binlerce çalışanı heyecanlandırdı. Öte yandan Zonguldak Belediyesi'nden 710 personeli kapsayan 14 bin 800 TL’lik promosyon haberi geldi.

Promosyonda perde kapanmıyor! Çalışanları ilgilendiren promosyon düzenlemesi heyecan yarattı, 14 bin 800 TL...

Son aylarda emekli ve kamu çalışanlarının aldığı maaşalr vatandaşların gündeminden düşmüyor. Emeklilerde 10, memurlarda 41 bin 500 lirayı bulan maaş promosyonları sonrasında özel sektör çalışanları da promosyon beklentisi içerisine girmişti. Konuyla ilgili olarak TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan dün dikkat çeken açıklama geldi. Ergün Atalay, promosyonla ilgili işçilerin ve çalışanların problemine dikkat çekerek 'Promosyonla ilgili sıkıntılarımız var. Bunun çözülmesi lazım. Ocak ayının ortasında ya da sonunda bunun çözülmesi lazım' dedi. Öte yandan prmosyonla ilgili bir haber de Zonguldak Belediyesi'nden geldi. Zonguldak Belediyesi'nde 710 limited şirket personelini kapsayan 14 bin 800 TL’lik promosyon sözleşmesi yapıldı.

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı! Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

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'HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Yapı Kredi Zonguldak Şube Müdürü Bülent Yavuz ve Belediye-İş Sendikası Başkanı Osman Karataş ile birlikte promosyon sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeye ilişkin konuşan Başkan Alan, "Yapmış olduğumuz üç yıllık protokol sözleşmesi karşılığında özveriyle ve gayretle çalışmalarını sürdüren belediyemiz çalışanlarına günün koşullarında katkı sunacak olan 14.800 TL’lik promosyon ücretini imzalamaktan mutluluk duyuyor, emekçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışanlarımızın haklarını bugüne kadar hep koruduk ve sonuna kadar da korumaya devam edeceğiz. Rabbim, aileleriyle birlikte güle güle harcamayı nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

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