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Rekor 41.500 TL'yi bulmuştu! Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı! Tüm çalışanlara promosyon verilecek mi?

01.12.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözü asgari ücret ve EYT yasasına çevrilmişken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan çalışanları ilgilendiren promosyon çıkışı geldi. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta yapacak. Promosyonda rekor 41.500 TL'ye kadar çıkmıştı. Ergün Atalay, promosyonla ilgili son durumu açıkladı.

Rekor 41.500 TL'yi bulmuştu! Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı! Tüm çalışanlara promosyon verilecek mi?

Özel sektörde bazı şirketler promosyon ödemesi yaparken bazı şirketler de promosyon ödemesine yanaşmadı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, promosyonla ilgili işçilerin ve çalışanların problemine dikkat çekerek 'Promosyonla ilgili sıkıntılarımız var. Bunun çözülmesi lazım. Ocak ayının ortasında ya da sonunda bunun çözülmesi lazım' dedi.

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ÇALIŞAN HERKESE PROMOSYON GELECEK Mİ? REKOR 41.500 TL...

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, promosyonla ilgili Ocak ayını işaret ederken taşeronların da bu konuyla ilgili sıkıntılarının olduğunu dile getirdi.

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İŞTE DİKKAT ÇEKEN O SÖZLER

'Taşeronun sıkıntısı var. Vergi ile sıkıntımız var. İş yerleri ile ilgili şu anda promosyonla ilgili özel sektörün bir bölümü veriyor bir bölümü vermiyor. Bunlarla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamı ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerekiyor. Yani işçiler tabanda bunu bekliyorlar. Taşerondaki arkadaşlar geçiş bekliyor. Asgari ücret kadar onlar da kamuoyu için bizim için önemli.'

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