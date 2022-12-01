Rekor 41.500 TL'yi bulmuştu! Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı! Tüm çalışanlara promosyon verilecek mi?

Özel sektörde bazı şirketler promosyon ödemesi yaparken bazı şirketler de promosyon ödemesine yanaşmadı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, promosyonla ilgili işçilerin ve çalışanların problemine dikkat çekerek 'Promosyonla ilgili sıkıntılarımız var. Bunun çözülmesi lazım. Ocak ayının ortasında ya da sonunda bunun çözülmesi lazım' dedi.

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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, promosyonla ilgili Ocak ayını işaret ederken taşeronların da bu konuyla ilgili sıkıntılarının olduğunu dile getirdi.

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'Taşeronun sıkıntısı var. Vergi ile sıkıntımız var. İş yerleri ile ilgili şu anda promosyonla ilgili özel sektörün bir bölümü veriyor bir bölümü vermiyor. Bunlarla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamı ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerekiyor. Yani işçiler tabanda bunu bekliyorlar. Taşerondaki arkadaşlar geçiş bekliyor. Asgari ücret kadar onlar da kamuoyu için bizim için önemli.'