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Protesto da grev de işe yaramadı! Yunanistan'da günlük çalışma süresi 13 saat oluyor!

23.09.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da protestolara yol açan, grevlere neden olan çalışma saati düzenlemesi kabul edildi. Ülkede çalışma sürelerini günlük 13 saate çıkarmayı içeren yasa tasarısı Meclis'ten geçti.

Protesto da grev de işe yaramadı! Yunanistan'da günlük çalışma süresi 13 saat oluyor!

Yunanistan'da toplu taşımadan kamu kurumlarına kadar birçok alanda genel grev yapıldı. Ülkenin dört bir yanında protesto eylemleri ve mitingler düzenlendi. Binlerce çalışan, gecenin geç saatlerine kadar meydanlarda eylem yaptı.

O protestoların sebebi, günlük çalışma süresini 13 saate çıkarmayı içeren yasa tasarısıydı. Tartışmalı tasarıyı Meclis'e Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis sundu. Ülke genelinde olaylara sebep olan tasarıya Meclis onay verdi.

Düzenleme günlük çalışma süresinin 13 saate, haftalık çalışma süresinin 78 saate çıkarılmasının önünü açıyor. Tatil olan pazar günlerinde de çalışılması düzenlemede yer alıyor.

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