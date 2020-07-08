FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PTT'den "emeklilere 60 ay vadeli kredi" açıklaması

PTT'den "emeklilere 60 ay vadeli kredi" açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Kurum, emekli maaş müşterileri için de 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel kredi imkanı sunacak.

PTT'den "emeklilere 60 ay vadeli kredi" açıklaması

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi. Kovid-19 salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bugüne kadar konutta 3,7 milyon adet ödeme konutta yapıldı. Toplamda 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ayrıca 4 bine yakın PTT ATM'si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.

EMEKLİYE UYGUN FAİZLİ BİREYSEL KREDİ

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.

Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.

Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

SMS İLE KREDİ DÖNEMİ

Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.

"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Elektrik tüketiminde yeni rekorElektrik tüketiminde yeni rekor
Adınıza açılmış dava olabilir! Adınıza açılmış dava olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

Bugün hesaplarda! Ödemeler başladı

Bugün hesaplarda! Ödemeler başladı

Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

Altın fiyatları tarihi zirvede

Altın fiyatları tarihi zirvede

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kredi notu sıfır olanlara müjde! Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Elektrik tüketiminde yeni rekor

Elektrik tüketiminde yeni rekor

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı

Bugün hesaplarda! Ödemeler başladı

Haziranda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Haziranda en çok borsa kazandırdı

Temmuz zammıyla maaşları 14 bin TL'ye yaklaştı! İşte güncel maaş tutarları...

Temmuz zammıyla maaşları 14 bin TL'ye yaklaştı!

Kadınlara büyük müjde! Bu yöntemle 6 yıl erken emeklilik mümkün

Kadınlara büyük müjde! Bu yöntemle 6 yıl erken emeklilik mümkün

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.