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PTT'den müşterilerine jest... İndirimli saat uygulamasına başladı

27.08.2024 17:45
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PTT AŞ, müşteri memnuniyetini artırmak için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya göre, indirimli saat aralığına kargon göndermek isteyen müşterisine yüzde 20 indirim uygulaması başlatacak. Peki ayrıntılar neler? İşte detaylar...

PTT'den müşterilerine jest... İndirimli saat uygulamasına başladı

PTT, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla "İndirimli Saatler" kampanyası başlattı.

Kampanya ile bireysel müşteriler, hafta içi her gün 09.00-12.00 saat aralığında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde özel bir indirim fırsatından faydalanacak.

GÜNDE 5 HAK OLACAK

Kargo indiriminden yararlanmak isteyen müşteriler, günlük 5 adet yurt içi varışlı gönderi için kampanyadan yararlanabiliyor.

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Kargo gönderilerini indirimli bir şekilde alıcılarına ulaştırmak isteyen tüm bireysel müşteriler, kampanya süresince 09.00–12.00 saatleri arasında PTT iş yerlerini ziyaret ederek yüzde 20 indirim fırsatını kullanabiliyor.

(AA)
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
PTT indirim kargo
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