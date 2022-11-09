PTT emekli promosyonu hakkında araştırmalar hız kazandı. PTT maaş promosyon tutarları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından konuyla ilgili önemli açıklama yapıldı. Peki PTT emekli promosyonu yattı mı? 2022 PTT emekli promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler...

PTT EMEKLİ PROMOSYONU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon ödemeleri 1 Kasım itibarıyla yatmaya başladı.

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır"

"- 3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL verilecek.



