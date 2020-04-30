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  4. PTT günlük para çekme limitini 3 bin liradan 5 bin liraya yükseltti

PTT günlük para çekme limitini 3 bin liradan 5 bin liraya yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2020 09:09 | Son Güncelleme

PTT, ATM'lerinden günlük ücretsiz para çekme limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardığını bildirdi.

PTT günlük para çekme limitini 3 bin liradan 5 bin liraya yükseltti

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (PTT AŞ) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

KAYNAK:AA

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