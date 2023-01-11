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PTT personel alımı 2023 ne zaman? PTT personel alım şartı nedir?

11.01.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT bünyesinde çalışmak isteyen milyonlarca vatandaş yeni alımların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda PTT personel alımı 2023 ne zaman? PTT personel alım şartı nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT personel alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

PTT personel alımı 2023 ne zaman? PTT personel alım şartı nedir?

2023 yılı PTT personel alımlarının ne zaman yapılacağı yoğun bir şekilde merak ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan son dakika açıklamaları ise yakından takip ediliyor. Peki, PTT personel alımı 2023 ne zaman, başvuruları başladı mı? PTT personel alım şartı nedir? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

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PTT PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN?

PTT 2023 personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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PTT PERSONEL ALIM ŞARTI NEDİR?

PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

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ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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