FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT personel alımı şartları, açık kadrolar ve tarihleri!

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT personel alımı şartları, açık kadrolar ve tarihleri!

12.12.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımı tarihi konuya ilişkin ilanın yayımlandığına dair Twitter'da yer alan iddialar sonrası merak konusu oldu. Sosyal medyadaki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte PTT personel alımı ile ilgili detaylar...

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT personel alımı şartları, açık kadrolar ve tarihleri!

PTT personel alımı, son dönemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar yeni alımların ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartı nedir? İşte detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT 2

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'de işe alınacak personeller için güncel başvuru şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci toplantı öncesi son açıklama: 'Ciddi bir iyileştirmeyle...'İkinci toplantı öncesi son açıklama: 'Ciddi bir iyileştirmeyle...'
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyorTapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor
Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değiştiBakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti
Anahtar Kelimeler:
ptt personel alımı 2022 başvuru formu doldur ptt personel alımı başvuru ptt personel alımı başvuru şartları ptt personel alımı başvuru yap

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! 31 Aralık’a kadar…

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! 31 Aralık’a kadar…

170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca...

170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca...

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.