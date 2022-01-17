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PÜİS taleplerini açıkladı: En az yüzde 15 seviyelerinde ve her yıl enflasyon oranında artmalı

17.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Başkanlar Kurulunu, bayilerin kâr payları ve bazı sorunlarını masaya yatırmak amacıyla topladı. Kâr payıyla bayilerin zarar ettiğini ifade eden Kaya, kâr payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında arttırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak genel merkezimiz öncülüğünde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili tüm kurum ve kişilere ilettik” dedi.

PÜİS taleplerini açıkladı: En az yüzde 15 seviyelerinde ve her yıl enflasyon oranında artmalı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya da PÜİS Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. PÜİS Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı unvanıyla toplantıya katılım sağlayan Kaya, Van’daki petrol bayilerinin yaşadığı sorunları dile getirdi.

''KAR PAYI YÜZDE 15 OLMALI''

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, Genel Başkanı İmran Okumuş’un toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasının altına imza attıklarını söyledi. Kaya, “İlimizde hizmet veren petrol bayilerinin yaşamış olduğu sorunları sürekli olarak genel merkezimize ve genel başkanımıza iletiyoruz. Daha önce Van’da yapmış olduğumuz toplantıda; mevcut kâr payıyla bayilerin zarar ettiğini ifade etmiştik. Bu nedenle kâr payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında arttırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak genel merkezimiz öncülüğünde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili tüm kurum ve kişilere ilettik” dedi.

''VARLIKLARINI SÜRDÜRMELERİNE İMKAN YOKTUR''

Van’daki petrol bayilerinin yaşamış olduğu sorunlara da değinen Kaya, “Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir. Şehrimizdeki istasyonların günlük satış ortalamasının 3 bin litre civarında olduğu ve bilhassa ilçelerde daha düşük satışlar gerçekleştirildiğini göz önüne aldığımızda istasyonların varlıklarını sürdürmelerine imkan yoktur. Yaşanan sorunları ve yapılması gerekenleri başkanlar kurulumuzda görüştük ve iletilmesi gereken yerlere ilettik. Kısa zamanda sorunun çözüleceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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