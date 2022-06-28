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PÜİS'ten asgari ücret ücret açıklaması: 'Artış bayilere yansıtılmasın'

28.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelmesi beklenirken, zamla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), kar marjının en az yüzde 15 seviyesine yükseltilmeden asgari ücrete yapılacak artışın akaryakıt bayilerine yansıtılmamasını ve oluşacak farkın devlet tarafından desteklenmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iletti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası asgari ücrette artış tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. PÜİS kâr marjının en az yüzde 15 seviyesine yükseltilmeden asgari ücrete yapılacak artışın akaryakıt bayilerine yansıtılmamasını ve oluşacak farkın devlet tarafından desteklenmesi talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e iletti. Aynı yazı Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyesi olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç’a da gönderildi.

PÜİS’in konuya ilişkin talep yazısı şöyle denildi:

“Bilindiği gibi son günlerde asgari ücret zammına ilişkin kamuoyunda çeşitli tartışmalar yer almaktadır.

150 bin kişiye istihdam sağlayan akaryakıt bayilerinin, mevcut kar marjıyla asgari ücrete yapılacak yeni bir artışı kaldırabilmeleri mümkün değildir.

Çünkü akaryakıt bayilerinin kar marjı yüzdesel değil, sabit bir rakamdan oluşmaktadır. Dolayısıyla akaryakıt fiyatları düşse de, artsa da sattıkları her litre yakıttan elde ettikleri kar değişmemektedir. Kaldı ki akaryakıt fiyatları da bayiler tarafından belirlenmemektedir.

Bugün itibariyle dağıtıcı ve bayi için belirlenen entegre kar marjının yüzdesel karşılığı brüt yüzde 5.8’dir. Bu entegre kar marjı, mevzuatla belirlenen şekliyle dağıtıcıyla bayi arasında yüzde 50, yüzde 50 olarak paylaşıldığında bayilerin bugünkü kar marjı brüt yüzde 2.9’dur.

Akaryakıt bayileri brüt yüzde 2.9 kar marjı ile enerji ihtiyacını mı, personel maaşını mı, sırtına yüklenen sorumlu müdür, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, iş güvenliği uzmanının maaşını mı, tüketicilerin kredi kartı ile aldıkları yakıtın komisyon yükünü mü, fahiş akaryakıt fiyatları nedeniyle sermaye artışına gitmek zorunda kaldığı için çektikleri kredilerin faizini mi, emlak vergisini, ilan ve reklam vergisini mi ödeyecek? İşletme giderlerini mi, nakliye ücretlerini mi karşılayacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TSE ve EPDK’nın mevzuatıyla getirilen zorunlulukları mı, teminat mektubu yükümlülüğünü mü yerine getirecek?

Bayilerin bu kadar cüzi bir kar marjıyla bu kadar ağır maliyetleri kaldırması mümkün değil.

Bu nedenle, maliyetlerimizdeki yüksek artışlar ve bayilerin üzerindeki ek maliyetler göz önüne alınarak kar marjımız en az yüzde 15 seviyesine yükseltilmeden asgari ücrete yapılacak artış, akaryakıt bayilerine yansıtılmamalı, oluşacak fark devlet tarafından desteklenmelidir. Aksi takdirde zaten çok zor koşullarda ayakta durmaya çalışan 13 bin akaryakıt bayisi yok olacak ve istasyonlarda çalışan yüzbinlerce kişi işsiz kalacaktır. Durumu gereği için bilgilerinize arz ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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