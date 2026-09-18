Pusula Finans’ta yeni gelişme! 2 yönetici ayrıldı

Pusula Finans Holding A.Ş.'nin yönetiminde planlanan değişiklikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding'e yönelik pay devir süreci kapsamında yönetim kuruluna getirilen Emre Tezmen ve Erkan Kilimci, görevlerinden ayrıldı.

Söz konusu ayrılıkların, iki yöneticinin atamalarına ilişkin herhangi bir tescil işlemi Ticaret Sicili nezdinde yapılmadan gerçekleştiği bildirildi. Böylece daha önce kamuoyuna duyurulan yönetim kurulu atamalarında değişikliğe gidilmiş oldu.

İKİ YÖNETİCİNİN ATAMASI TESCİL EDİLMEDEN SONLANDI

Tera Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre Tezmen ve Kilimci, Pusula Finans Holding'in yönetim kurulundaki görevlerinden, atamalarına ilişkin ticaret sicili tescili gerçekleşmeden önce ayrıldı.

Daha önce Tera tarafından yapılan kamuya açık duyurularda, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin paylarının devrine yönelik süreç kapsamında iki ismin yönetim kuruluna atandığı açıklanmıştı.

SPK'DAN FONLARLA İLGİLİ KRİTİK KARAR

Gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borsa İstanbul piyasalarındaki hareketlilik sonrasında aldığı kararların ardından geldi. SPK; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerini durdurdu.

Tera Grubu daha önce Pusula Finans Holding'in satın alınmasına yönelik mutabakat sağlandığını duyurmuştu. Bu kapsamda Emre Tezmen'in şirkette yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildiği açıklanmıştı. Süreçte yüz binlerce yatırımcının parasının içeride kaldığı ve tasfiye yöntemiyle tahsilatların en az 3 ay içinde yapılmasının beklendiği belirtilmişti.

TERA'NIN PAY DEVRİ SÜRECİNDE YENİ GELİŞME

Tera Grubu daha önce Pusula Finans Holding'in satın alınmasına yönelik mutabakat sağlandığını duyurmuş, bu kapsamda Emre Tezmen'in şirkette yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildiği açıklanmıştı.

Son gelişmeyle birlikte Tezmen ve Kilimci'nin yönetim kurulu üyelikleri, Ticaret Sicili'nde herhangi bir tescil yapılmadan sona ermiş oldu. Tera Yatırım, gelişmeyi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sundu.