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Putin Çin'de: 'Ticaret hacmimiz rekor kırdı'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 12:57
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çin'le 2023'te ticaret hacmimizde 240 milyar dolarla rekor kırıldı" açıklamasını yaptı. Rusya'nın Çin'e yönelik gıda ihracatının da 1,5 kat artarak 7,6 milyar dolara ulaştığını anlatan Putin, iki ülke arasında değeri 200 milyar doları aşan 80 projenin ortak geliştirildiğini söyledi.

Putin Çin'de: 'Ticaret hacmimiz rekor kırdı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile enerjiden, bankacılık sektörüne çok sayıda alanda projeler geliştirdiklerini belirterek, "2023'te ticaret hacmimizde 240 milyar dolarla rekor kırıldı." dedi.

Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İLK ZİYARET ÇİN'E

Rusya'da tekrar devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Çin'e gerçekleştirdiğine dikkati çeken Putin, "Elbette burada belli bir sembolizm var ancak bu görüşmelerimiz aynı zamanda içerik açısından son derece zengin ve faydalı." ifadesini kullandı.

Şi ile görüşmelerinde ticaret ve yatırım konusunun ana gündem maddelerinden olduğunu dile getiren Putin, "2023'te ticaret hacmimizde 240 milyar dolarla rekor kırıldı." dedi.

"RUSYA-ÇİN TİCARETİNDE RUBLE VE YUANIN PAYI YÜZDE 90'I AŞTI"

Putin, iki ülke ticaretinde ulusal para birimleri kullanımının giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, "Rusya-Çin ticaretinde ruble ve yuanın payı yüzde 90'ı aştı. Bu rakam artmaya devam ediyor ve karşılıklı ticaret ve yatırım, üçüncü ülkelerin etkisinden ve küresel döviz piyasalarındaki olumsuz eğilimlerden güvenilir bir şekilde korunuyor." diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİMİZ, DÜNYADA İSTİKRARI SAĞLAYAN TEMEL UNSURLAR ARASINDA YER ALIYOR"

Rusya ve Çin bankacılık sektöründeki işbirliğini de güçlendireceklerine işaret eden Putin, "Doğal olarak istişarelerimizde hızla gelişen enerji sektöründe işbirliği konusunu da detaylı olarak ele aldık. Bu bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Enerjideki işbirliğini derinleştirmeye yönelik özel planlarımız var." dedi.

İki ülke enerji ticaretinin sadece hidrokarbon kaynaklarıyla sınırlı olmadığını anlatan Putin, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Çin'e yönelik nükleer enerji alanında çeşitli projeler uyguladığını söyledi.

Çin otomobil ve ev eşyası üreticilerinin Rusya pazarındaki payının giderek arttığını ifade eden Putin, şöyle konuştu:

"Çinli mevkidaşımla her türlü yasa dışı eylemin, yaptırımın, kısıtlamanın olumsuz etkisinden bahsettik. Çinli dostlarımızla adil rekabette başarılar elde ettikleri otomobil üretimi alanında işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz ve bunu daha da geliştireceğiz."

Putin, Rusya ve Çin'in, metalürji, kimya, biyoteknoloji, uzay keşfi ve çeşitli diğer yüksek teknoloji sanayilerde de önemli ve büyük projeleri hayata geçirdiğinin altını çizdi.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "fırsatçı" bir doğada ve başka ülkelere karşı olmadığını vurgulayan Putin, "Uluslararası alandaki işbirliğimiz, dünyada istikrarı sağlayan temel unsurlar arasında yer alıyor. Birlikte adalet ilkelerini ve çok kutuplu gerçekleri yansıtan, uluslararası hukuka dayanan demokratik bir dünya düzenini savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin putin ticaret
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