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Ramazan ayında balık tezgahlarının gözdesi somon oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte balık tezgahlarının yeni gözdesi somon oldu. Balıkçılar korona virüsüne karşı vatandaşların somona yöneldiğini belirtiyor.

Ramazan ayında balık tezgahlarının gözdesi somon oldu

Trabzon’un Moloz mevkindeki balık tezgahlarını Ramazan ayında kültür balıkları ağırlıklı olarak devam etmekte. Korona virüs nedeniyle ’Evdekal’ uyarılara dikkat eden vatandaşlar Ramazan ayı ile birlikte etin pahalı olmasından dolayı balık tezgahlarına doğru yönleniyorlar.
Ramazan ayında tezgahları en çok süsleyen balıkların başında ise somon geliyor. Balıkçılar somon’un korona virüsünün bir numaralı ilacı olduğunu iddia ederek vatandaşların Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte somona yöneldiklerini belirtiyorlar. Balık tezgahlarının önüne gelen vatandaşlar ise ’Somondan başka alabileceğimiz balık yok" diyorlar.

Somon virüsün bir numaralı ilacıdır diyen yılların balıkçısı Yakup Bektaşoğlu, vatandaşların somona yöneldiğini belirterek, "Vatandaşlarımız somona yönelmiş durumda. Tepsisini, kızartmasını, ekşilisini gibi her şeyi yapabiliyorlar. Etinde pahalı olması ister istemez vatandaşlarımızı balığa yönlendirdi. Somonu yedikten sonra size virüs yanaşmaz. Virüsü ilacıdır. Bizim denizimizden çıkardığımız somon’un fiyatı 30- 35 arasında geziyor. Norveç somonu ise 60 TL’yi buluyor. Balık tezgahlarında istavrit 20 TL, mezgit 20, levrek 35-30 TL, cupra 25 TL’den satışa sunuluyor" dedi.

KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
balık tezgahları, somon,

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