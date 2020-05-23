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Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2020 01:55 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

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