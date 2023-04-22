Ramazan Bayramı kaç gün sürer, ne zaman bitecek? 2023 Kurbanlık Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet takvimi

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri merak edildi. Tatil planı yapacak olanlar bayram tarihlerini araştırıyor. 'Ramazan Bayramı ne zaman bitecek, hangi gün işbaşı ve okula dönüş yapılacak' kullanıcılar öğrenmek istiyor. İşte Ramazan Bayramı bitişi ve Kurban Bayramı ile ilgili detaylı bilgiler...

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRER, NE ZAMAN BİTECEK?

2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan itibariyle başladı. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bayram 23 Nisan'da bitecek. Okullar 24 Nisan'da ders başı yapacak. Resmi tatil 23 Nisan itibariyle sona erecek. Pazartesi günü çalışan kesim iş başı yapacak.

2023 KURBANLIK BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.

2023 DİYANET TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü



