Ramazan Bayramı'na saatler kala yoğunluk arttı! "Merdiven altı firmalardan uzak durun"

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber bayram alışverişleri başladı. Kayseri’de 30 yılı aşkın süredir şekerleme sektöründe bulunan Hamdi Çarşıbaşı, her vatandaşın bütçesine göre uygun şeker, çikolata ve lokum bulunduğunu söyledi.

Geçen senelere kıyasla satışların düşük olduğunu ifade eden Çarşıbaşı, "1946'dan beri Kayseri’de faaliyet göstermektedir. 4. kuşak Çarşıbaşı olarak hizmete devam etmekteyiz. Ruhumuzda esnaflık ve ticaret olduğu için, ilkokulu bitirdikten sonra işe başladık ve bugüne kadarda devam etmekteyim. Ramazan Bayramı’mıza sayılı saatler kaldı, Kayseri’deki en çok şeker ve çikolata elimizde bulunmakta. Bizim işimiz şeker, lokum, imalatı olduğu için bu yönde de iddialıyız. Vatandaşın her türlü ihtiyacına göre, maddi durumuna göre her fiyatta çikolata ve şekerlerimiz mevcuttur. Geçen senelerde satışlarımız çok daha yoğundu, fazlaydı. Gün geçtikçe ve bayram ziyaretleri azaldıkça vatandaşın çikolata ve şeker alma gramajları da düştü. Nostalji olarak şeker alıyorlar. Bayram ziyaretlerine eskisi gibi çok gidilmediğinden dolayı tabi ki alışverişlerde de buna nazaran azalma devam etmektedir.

Lokum çeşitlerimiz 100 TL'den 800 TL'ye kadar kalite bazında meyve, antepfıstığı oranına göre fiyatlarımız değişmektedir. Şeker grubumuz 200 TL’den 600 TL’ye kadar değişmektedir. Kokolin 300 TL’den 800 TL’ye kadar aralıklarda alıcı bulmakta. Çikolata ürünlerimiz ise bin TL’den 3 bin TL’ye kadar değişmektedir" şeklinde konuştu.

"MERDİVEN ALTI FİRMALARDAN UZAK DURUN"

Bayram şekeri ve çikolatası alacak olan vatandaşlara uyarılarda bulunan Çarşıbaşı, merdiven altı olmayan, bilindik firmalardan alışveriş yapılması gerektiğinin altını çizerek;

"Vatandaşların alışverişte dikkatli olmalarını isterim. Özellikle gıda ürünlerinde sokaktan satış yapılan yerlerden almamalarını tavsiye ederim. Gıda maddesi güneş, toz ve rutubetten etkilenen ürünler. Lokum, hurma şireli ürünlerdir, üstüne toz toprak konduğundan dolayı sağlığımız için vatandaşlar belirli firmalardan alsınlar. Merdiven altı firmalardan uzak durun. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

