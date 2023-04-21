Ramazan Bayramı’nda çalışanlar dikkat! 3,5 gün çalışan 7,5 gün parası alacak: Cebinize en az 2.126 TL girecek

Ramazan Bayramı’nda hizmet sektörü olmak üzere birçok kesimde işçiler çalışmaya devam edecek. Ancak resmi tatillerde çalışmanın da yasal olarak bir karşılığı bulunuyor. Yasal günlük iş süresini aşmayacak şekilde çalışan kişilere, çalıştığı her günün yanına bir gün de fazla mesai ücreti ödenmesi gerekiyor.

Böylece ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçi bir günü çalışmadan, bir günü de çalışması karşılığı olmak üzere iki günlük ücret alacak. Ancak iş sözleşmesinde farklı hükümler varsa ödenecek tutar daha da artabiliyor.

HAFTA TATİLİNE DENK GELİRSE NE OLACAK?

Ulusal bayram tatil günü ile hafta tatili aynı güne denk gelenler ise biri çalışma karşılığı olmaksızın, biri çalışması karşılığı ve bir günlük ücretinin yüzde 50’si de fazla çalışma karşılığı olmak üzere 2,5 günlük ücret alacak.

Örneğin bu Ramazan Bayramı’nda bayramın üçüncü günü Pazar’a denk geliyor. Haftalık izni bu güne denk gelen kişinin fazla mesai ücreti 2,5 gün üzerinden hesaplanacak.

TÜMÜNDE ÇALIŞANLAR 7,5 GÜN MESAİ ALACAK

Bu hesaba göre arife günü çalışan tam yevmiye alacak. Bayramın birinci ve ikinci günü çift yevmiye alınacak. Bayramın 3’üncü günü hafta tatiline geldiğinden 2.5 yevmiye olacak ve toplamda 7.5 günlük yevmiye ödenecek.

Böylece asgari ücret ile maaş alan birinin 7,5 günlük mesai ücreti ise ortaya çıktı. Asgari ücrette 1 günlük brüt rakam 333,60 TL, net ise 283,53 liraya denk geliyor. 7,5 günde hesaba yatacak en düşük rakam ise 2.126 TL olacak.

YASAL ÇALIŞMA SAATİ AŞILIRSA YÜZDE 50 FAZLA ÖDEME

Haftalık yasal çalışma süresi 45 saat olup, bu süreyi aşan çalışma süresi ‘fazla çalışma’ sayılıyor ve zamlı olarak ücretlendiriliyor. Haftalık çalışma süresi olan 45 saat, işyerinde çalışılan gün sayısına bölünerek günlük yasal çalışma süresi bulunuyor. Örneğin, haftada 5 gün çalışılan işyerlerinde günlük 9 saat, haftalık 6 gün çalışılan işyerinde de günlük yasal çalışma süresi 7.5 saattir. Bu sürelerin üzerinde yapılan çalışma fazla çalışma süresi olup, fazla çalışma süresinin ücretinin yüzde 50 oranında zamlı ödenmesi gerekiyor.



