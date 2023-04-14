FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz

Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz

14.04.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 Nisan Perşembe günü saat 00.00'dan (Çarşambayı perşembeye bağlayan gece) başlayıp 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar, 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.

21 Nisan Cuma saat 00.00'dan (Perşembeyi cumaya bağlayan gece) başlayıp 23 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yeni evleneceklere 7 bin TL'lik destekİmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yeni evleneceklere 7 bin TL'lik destek
EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!
Altın, bor, petrol… Şimdi de zeolit! Sadece o bölgede 500 milyon tonluk rezerv!Altın, bor, petrol… Şimdi de zeolit! Sadece o bölgede 500 milyon tonluk rezerv!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı otoyol

En Çok Okunan Haberler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde

EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! En az 9.500 TL yatırılacak!

EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! En az 9.500 TL yatırılacak!

Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

İslam Memiş altın için, ‘Bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü' diyerek uyardı

İslam Memiş altın için, ‘Bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü' diyerek uyardı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.