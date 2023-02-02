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Ramazan fitresi ne kadar? 2023 ramazan fitresi ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet fitre ücreti araştırılıyor

02.02.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinimiz gereğince, malı olan kişilerin yardıma ihtiyacı olan kişilere Ramazan ayında verilmesi gereken fitre hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu yıl fitre miktarının ne kadar olduğu sorgulanıyor. Peki Ramazan fitresi ne kadar? 2023 ramazan fitresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Ramazan fitresi ne kadar? 2023 ramazan fitresi ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet fitre ücreti araştırılıyor

Fıtır sadakası her yıl belirli bir miktar paranın yoksul Müslümanlara verilmesine deniyor. Mübarek Ramazan ayına kısa bir süre kala fıtır sadakasının ne kadar olacağı da araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan fitresi ne kadar? 2023 ramazan fitresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR 2023?

2023 fitre ücreti henüz belli olmadı. Fitre ücretinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene bu miktar, kişi başı 40 TL idi. Fitre veren kişi, kendi isteğine göre bu rakamın daha üstünde sadaka verebilir ancak daha azını veremez.

Ramazan fitresi ne kadar? 2023 ramazan fitresi ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet fitre ücreti araştırılıyor

FİTRE NEDİR?

İslamlıkta, varlıklı olanların ramazan ayı içinde yoksullara vermesi dince buyurulan miktarı belirli sadaka. Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, nisab miktarı malı olan müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir. Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirler.

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Ramazan fitresi ne kadar? 2023 ramazan fitresi ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet fitre ücreti araştırılıyor

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.)

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
Eşine,
Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

Ramazan fitresi ne kadar? 2023 ramazan fitresi ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet fitre ücreti araştırılıyor

KİMLER FİTRE VERMELİDİR?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72).

Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kameri yıl" geçmiş olması gerekmez.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', II, 70). Buna karşılık kişininana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek "farz"dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Buna

göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan fitre sadaka

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