RAMAZAN İMSAKİYE 2023: İstanbul, İzmir, Ankara sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet İmsakiyesine göre il il sahur ve iftar saatleri

Sahur saati ve imsak vakti 2023 yılının Ramazan ayına az bir zaman kala sorgulanmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep sahur saati için araştırmalar devam ediyor. Bu sene ramazan ayının ilk orucu 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise çarşambayı perşembeye bağlanan gece yapılacak. İşte İmsakiyeye göre il il sahur saatleri

SAHUR SAATLERİ

İstanbul sahur saati: 05:31

Ankara sahur saati: 05:17

İzmir sahur saati :05:42

Bursa sahur saati: 05:32

Eskişehir sahur vakti: 05:27

Gaziantep sahur vakti: 05:03

Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04

Kocaeli sahur vakti: 05:28

Malatya sahur vakti: 04:58

Samsun sahur vakti: 05:01

Şanlıurfa sahur vakti: 04:58

Adana sahur vakti: 05:12

Ağrı sahur vakti: 04:37

Amasya sahur vakti: 05:04

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ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor.

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 yılında son oruç 20 Nisan Perşembe günü tutulacak. Bu tarih Ramazan Bayramı arefe günü olacak. Ardından ise bayram başlayacak.

