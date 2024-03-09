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  4. Ramazan öncesi esnaftan 'israf' uyarısı: 'Başta ekmek ve pide olmak üzere...'

Ramazan öncesi esnaftan 'israf' uyarısı: 'Başta ekmek ve pide olmak üzere...'

09.03.2024 12:12
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TESK Genel Başkanı Palandöken tüketicilere "ramazanda israf yapılmaması" konusunda uyarıda bulunarak, "Bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere, gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız" dedi.

Ramazan öncesi esnaftan 'israf' uyarısı: 'Başta ekmek ve pide olmak üzere...'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda gıda ürünlerinin israfı konusunda tüketicilere uyarıda bulundu. Türkiye'de her gün 6 milyon ekmeğin israf edildiğine dikkati çekerek, "Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere, gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız" dedi.

Ramazanda en çok ekmek ve pidenin israf edildiğini kaydeden Palandöken, "Vatandaşlarımız, alışverişe giderken mümkün olduğunca alışveriş listesi yapmalılar ve ihtiyaç fazlası ürün almamaya özen göstermeliler." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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