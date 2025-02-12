Ramazan öncesi zam kapıda! Yarın et fiyatlarında etiketler değişiyor...

Ramazan ayında et fiyatlarının sabitlenmesi, kasaplar için sürpriz bir gelişme olmuşken, şimdi de karkas et fiyatlarındaki artış esnafı zor durumda bırakmaya başladı. Bazı zincir marketlerin, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile anlaşarak etin kilosunu 399 liradan satması, yerli besiciler arasında büyük tepkilere yol açtı. Besiciler, karkas et fiyatlarındaki artış taleplerini sosyal medyada gündeme getirmeye başladılar.

ARZ SIKINTISI YAŞANIYOR

Ekonomim.com'a konuşan, İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, besicilerin, fiyat artışı beklentisiyle hayvanlarını kesime göndermediğini ve bunun piyasada arz sıkıntısı yarattığını açıkladı. Tüfekçi, karkas etin fiyatının bazı bölgelerde kilo başına 15 TL artırıldığını ve kasapların 13 Şubat itibarıyla bu yeni fiyatları uygulamaya başlayacaklarını belirtti.

SATIŞLAR DÜŞÜŞTE, FİYATLAR ARTIYOR

Prestij Et Evi sahibi Samed Burultay, karkas etin maliyetinin 420 TL'den 435 TL'ye çıkacağını ifade etti. Ramazan ayında yapılan fiyat sabitlemesiyle birlikte satışların yarıya düştüğünü dile getiren Burultay, daha önce kilosu 700 TL olan etin, 600 TL'ye düşmesine rağmen talebin azaldığını vurguladı.

Karkas ete yapılan 15 TL’lik zammın, satış fiyatlarına 25-35 TL arasında yansıyacağını belirten Burultay, et ithalatı yerine yerli üreticiyi destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.