Canlı yayında ramazan pidesi fiyatını şaşırıp bir 0 daha ekleyince gündem oldu: "350 TL nereden çıktı?"

Halk TV ekranlarında gündem yaratan bir an yaşandı. Kanalın köşe yazarlarından Mehmet Tezkan, canlı yayında Ramazan iftar sofrasının maliyetini konuşurken Ramazan pidesi için piyasa fiyatlarının hayli üstünde bir rakam telaffuz etti. Tezkan, yaklaşık 25 TL’ye satılan pideyi “350 lira civarında” olarak ifade ederken “Tam bilmiyorum ama galiba büyük pide 350 lira” dedi. Bunun yanında bir dilim pastırmanın da 100 TL civarında olduğunu söyledi.

"350 NEREDEN ÇIKTI" DEYİP KENDİNİ DÜZELTTİ

Kısa süre sonra yüksek rakam telaffuz ettiğinin farkına varan Tezkan kendi kendi düzeltip "350 dedim, 35 lira ya. 350 nereden çıktı" dedi. İlginç anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PİDE FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun açıkladığı tarifeye göre Ramazan pidesi İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde 25-60 TL aralığında satılıyor; 250-gram pideler 25 TL civarında, 500-gram pideler ise 50-60 TL bandında fiyatlandırılıyor.