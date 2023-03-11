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Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 250 gram ve 300 gram olmak üzere Ankara'da 2023 Ramazan pidesi fiyatları...

11.03.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan pidesi fiyatları, 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İftar ve sahurların vazgeçilmezi Ramazan pidesi fiyatları Ankara'da belli oldu. 250 gram ve 300 gram pideler belirlenen rakamlarla tüketiciyle buluşacak. Peki, Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL?

Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 250 gram ve 300 gram olmak üzere Ankara'da 2023 Ramazan pidesi fiyatları...

Ramazan pidesi fiyatları merak 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesi merak konusu oldu. . Her yıl farklı fiyatlardan satılan Ramazan pidesinin ne kadara satılacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ankara'da fiyatlar belli oldu. İşte gramajları ile Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları...

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2023 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ramazan pidesi fiyatı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Ankara’da 2022'de 250 gramı 5 TL'den satılan Ramazan pidesi, bu sene 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

300 gram pidenin şu an 10 TL olduğu vurgulandı.

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2023 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Ankara’da fırın sahibi olan Muhittin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fiyatlarımız bu sene belirlendi. 300 gram pidemiz şu anda on lira. 500 gram pidemiz de 20 TL olarak yumurtalı ve susamlı ek ilave fiyatlarını belli ettik. Geçen sene normalde 5 liraydı ama bu seneki tabii maliyetler un fiyatları, işçi fiyatları, doğal gaz, enerji. Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır"ax

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Ramazan

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