FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazanda tandır ketesine yoğun talep! Tanesi 10 TL'den satışa sunuluyor

Ramazanda tandır ketesine yoğun talep! Tanesi 10 TL'den satışa sunuluyor

03.04.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden olan tandır ketesine Ramazanda yoğun ilgi var. Tok tutması nedeniyle özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan tandır ketesinin tanesi 10 TL'den satılıyor. Peki, bu kadar çok ilgi gören tandır ketesi nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar...

Ramazanda tandır ketesine yoğun talep! Tanesi 10 TL'den satışa sunuluyor

Tandır ketesine adeta talep yağıyor. Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden olan ve tok tutması nedeniyle sahur sofralarından eksik olmayan tandır ketesi 10 TL'den satışa sunuluyor.

TANDIR KETESİ NASIL YAPILIR?

Erzincan'ın ve Doğu Anadolu Bölgesinin yöresel lezzetlerinden biri olan ve özellikle Ramazan ayında sahur sofralarından eksik edilmeyen tandır ketesi tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan hamurdan yapılıyor. Tok tutması dolayısıyla Ramazan ayında sahurlarda Erzincan'daki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

1

Ramazan ayı münasebetiyle fırınlarda yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletme sahipleri yaptıkları ürünleri kargo aracılığıyla il dışına da gönderiyorlar.

2

'SAHUR İÇİN ALIYORLAR'

Keteye talebin artması dolayısıyla imalathanelerde de yoğun mesai başladı. Normal zaman dışında Ramazan ayında daha fazla mesai harcayarak vardiyalı olarak çalışan ustalardan Kezban Nalbant keteyi nasıl yaptıklarını anlatarak, "Erzincan'da ketemiz her zaman yapılıyor ama Ramazan dolayısıyla daha çok talep olduğu için daha çok çıkarıyoruz keteyi. Önden tandır ekmeğimizi çıkarıyoruz. Ardından ketemizi çıkarıyoruz. Dışarılara da sipariş yolluyoruz. Ketemizi akşamdan süt, tereyağı, maya, un onları birbirine katıyoruz. Yoğurup küntlüyoruz.

3

Sabah erkenden geliyoruz. Keteyi açıyoruz. Keteyi açtıktan sonra ön planda ekmek olduğu için önce ekmek açılıp pişiyor. Peşine de ketemizi vuruyoruz. İstenilen yerlere de siparişimizi gönderiyoruz. Ketemizin bir güzel yönü de geceleri sahur da tok tuttuğu için genel de sahur için alıyorlar. O yüzden de ketemizi geç çıkarıyoruz. Sahurda yesinler diye. Ketemizin cevizlisi var. Sıvı yağlısı var. İçsizi var. Bol içlisi var. İsteğe göre yapıp ketelerimizi sipariş gönderiyoruz. Niyetli olduğumuz için sıcakta çalışmak da bizim için zor oluyor" dedi.

4

İşletme sahibi Ali Demir ise ketenin tamamen doğal olduğunu vurgulayarak dışından da gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Demir, “Ketelerimiz işin ehli uzman personel tarafından tereyağı ile hazırlayıp halka sunmaktayız. Ramazandan dolayı yoğun olduğumuzdan talep de çok olduğu için vardiya sistemini uyguladık. Gerek il içinden gerekse il dışından talep üzerine göndermeye yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

5

TANDIR KETESİ FİYATI

Tandır ketesi fırınlarda 10 TL'den satışa sunuluyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1.150 TL'ye kadar para desteği! Geri ödeme şartı yok 1.150 TL'ye kadar para desteği! Geri ödeme şartı yok
Benzine indirim geldi!Benzine indirim geldi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...Resmi Gazete'de yayımlandı! 48 ayı geçemeyecek, tüketici kredilerinde...
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Toplu ulaşımda tek karta geçiliyor!

Toplu ulaşımda tek karta geçiliyor!

En zengin Türk belli oldu!

En zengin Türk belli oldu!

SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.45 zam netleşti! Nisan'da çift ödeme geliyor! Emekli maaşında fark detayı...

SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.45 zam netleşti! Nisan'da çift ödeme geliyor! Emekli maaşında fark detayı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Birden boynuna saplandı! Güçlükle hastaneye kaldırıldı

Birden boynuna saplandı! Güçlükle hastaneye kaldırıldı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Beyaz minili tarzını yine kimse beğenmedi! "Ama oyunculuğu iyi"

Beyaz minili tarzını yine kimse beğenmedi! "Ama oyunculuğu iyi"

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.